داليا البحيري بمهرجان القاهرة السينمائي: الفن يقدر يغير قوانين كتير

قالت الفنانة داليا البحيري، إنها مؤمنة جدًا بقضايا المرأة، ومؤمنة بأن السينما يمكن أن تغير كثيرًا في المجتمع، لافتة إلى أنها لديها الكثير من الأعمال التي تهم المرأة مثل «الباحثات عن الحرية»، ومسلسل «القاصرات»، مشددة على أن الفن يمكنه أن يغير قوانين وله قوة كبيرة يقدم رسالة تصل إلى القضاء ما يمكن أن يغير بعض القوانين.

وأضافت في لقاء خاص مع قناة «dmc» على هامش تغطية حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، عن أن تجربتها الجديدة على المسرح مع الفنان هاني رمزي في مسرحية «السيد أبو العربي» جيدة جدًا وهي سعيدة بذلك، خاصة أنه يوجد وفاق بينها وبين كل فريق العمل.

انطلاق فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي

انطلقت فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي في دار الأوبرا المصرية، حيث تميز البث في البداية باللونين الأبيض والأسود فقط، وبعد عدة دقائق عاد مرة أخرى إلى البث بالألوان.

وقدمت قناة dmc وهي الشريك الرئيس للمهرجان، بثًا مباشرًا لحفل افتتاحه، والذي من المقرر أن تُكرم فيه الفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، عن مجمل أعمالها الفنية، تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة، إضافة إلى منح النجم كريم عبد العزيز جائزة فاتن حمامة للتميز، ويأتي ذلك تقديرًا لمسيرته الحافلة بالنجاحات والأعمال السينمائية البارزة في مسيرته الفنية.

وتستمر فعاليات المهرجان الذي ينطلق اليوم 26 نومفبر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، وسط حضور مكثف من الفنانين والإعلاميين، ويشهد المهرجان تكريمات للعديد من النجوم، بالإضافة إلى عدد من الندوات الثقافية والفنية.