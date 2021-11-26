موقف محرج لـ فيفي عبده في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي: «كانت هتقع»

داعبت الفنانة فيفي عبده المنظمين والمصورين خلال حضورها لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي رقم 43 المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.

فيفي عبده تصل إلى مهرجان القاهرة

وقالت فيفي عبده فور دخولها للحضور: «خمسة امواه»، وظلت طيلة الوقت تحاول رفع فستانها الثقيل الذي كادت بسببه تسقط على الأرض، حيث اختل توازنها أكثر من مرة.

نجوم يحضرون مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وحضر عدد من النجوم والإعلاميين منهم المخرج مجدي الهواري، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان أحمد طلعت.

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من المقرر أن تنطلق فعالياتها اليوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر، وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

وتشهد النسخة الـ43 من المهرجان مشاركة مجموعة من أبرز الأفلام التي تنتمي لمدارس سينمائية مختلفة، والتي تعرض في حضور صناعها، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية بينهم وبين الجمهور والنقاد، وعلى الجانب الآخر هناك عدد من الأفلام التي لا يسمح بعرضها للجمهور العادي، وتقتصر على «حاملي الكارنيهات».

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021، حيث جرى توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوي يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.