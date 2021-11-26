خالد سليم: أفلام مهرجان القاهرة السينمائي تستفز طاقات الممثل

قال الفنان خالد سليم، إنه حريص على حضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كل عام، موضحًا أن لديه حماس كبير جدًا للمشاركة في المهرجان، مشيرًا إلى أن الوجود في مهرجان كبير، مثل القاهرة السينمائي، ومشاهدة أعمال عربية ودولية ومحلية، تستفز طاقات الممثل، لأنه يشاهد ثقافات مختلفة وطريقة أداء مختلفة، وكل أداء يستفز قدراته، ويرغب في الوصول إلى هذا المستوى.

خالد سليم يكشف عن تفاصيل فيلمه «في القلب» المشارك بالمهرجان

وأضاف «سليم»، في لقاء خاص مع قناة «dmc»، على هامش تغطية حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، أن فيلمه الجديد «في القلب»، هو فيلم رومانسي تشويقي، ويشاركه البطولة عدد كبير من النجوم، ومنهم سوسن بدر، ونسرين طافش، وتوني ماهر، وإنجي كيوان، ومنة فضالي، ومن إخراج مرقس عادل، ويوجد به أغنيتين.

وتابع أنه كمطرب لا يخاف من الوقوف على المسرح، ويجري حاليًا العديد من البروفات لمسرحيته الجديدة، معربًا عن أمله في تقديم شيء يليق بمصر والفن المصري.

انطلاق النسخة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي

وتشهد النسخة الـ43 من المهرجان مشاركة مجموعة من أبرز الأفلام التي تنتمي لمدارس سينمائية مختلفة، التي تعرض في حضور صناعها، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية بينهم وبين الجمهور والنقاد، وعلى الجانب الآخر، هناك عدد من الأفلام التي لا يُسمح بعرضها للجمهور العادي، وتقتصر على «حاملي الكارنيهات».

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021، حيث جرى توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوى يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.