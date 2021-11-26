أحمد الفيشاوي يقبِّل زوجته على «ريد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائي

أثار الفنان أحمد الفيشاوي، جدلًا واسعًا في حفل افتتاح الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمُقام حاليًا في دار الأوبر المصرية.

وحرص الفيشاوي، على تقبيل زوجته ندى الكامل، 4 مرات، أمام المُنظمين والمصورين، حيث اعتاد الجمهور على هذا المشهد لهما سويًا في أي مناسبة فنية.

مصورون يداعبون الفيشاوي.. ورد فعل الفنان

ومازح عدد من المصورين، الفنان أحمد الفيشاوي، حيث طالب أحدهم الأخير، بقوله: «خلي ندى تبوسك»، إلا أنه داعبهم واتجه إلى القاعة.

«ريتسا».. أحدث أعمال أحمد الفيشاوي

وينتظر أحمد الفيشاوي، عرض أحدث أفلامه خلال الفترة القليلة المُقبلة، حيث يعمل اسم ريتسا، وهو من بطولة محمود حميدة، وعائشة بن أحمد، وأمير المصري، وكارولين عزي، ويوسف عثمان، ومريم الخشت، ومحمد الشرنوبي، ومي الغيطي، وهو من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.

وتدور أحداث فيلم ريتسا، في إطار من التشويق والإثار، في حقبتين زمنيتين حول عودة قبطان إلى مسقط رأسه، بعد سنوات طويلة من الغياب، تصل إلى 50 عامًا تقريبًا ليبحث عن الحب.

يُذكر أنّ فيلم ريتسا، أعاد أمير المصري إلى السينما، بعد غياب دام نحو 11 عامًا تقريبًا، حيث كانت آخر تجاربه السينمائية من خلال فيلم «الثلاثة يشتغلونها» للفنانة ياسمين عبد العزيز، والذي عُرض عام 2010 تقريبًا، ليحترف بعدها السينما العالمية.