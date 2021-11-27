بنك مصر يطلق خدمة جديدة لعملائه: «حول فلوسك بصوتك»

أطلق بنك مصر خدمة جديدة تضاف إلى قائمة خدماته، وتعرف بتحويل الأموال صوتيًا، وذلك لأول مرة، معلنًا المميزات التي يحصل عليها العملاء من خلال هذه الخدمة، وطريقة الاشتراك بها.

مميزات خدمة تحويل الأموال صوتيًا من بنك مصر

وأضاف ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول في السوق المحلي، في رسالة بعثها لعملائه عبر خدمة الرسائل القصيرة «SMS»، أن خدمة تحويل الأموال صوتيًا ستمكن العميل من التحويل بين حساباته، وتسديد مديونيات البطاقة الائتمانية، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.

كيفية الاشتراك في الخدمة الجديدة

وأوضح بنك مصر، أنه ما على العميل للاستمتاع بالخدمة الجديدة، إلا الاتصال بالخط الساخن للبنك وكذلك للاستفسار ومعرفة المزيد عنها، وذلك على رقم 19888.

وتابع البنك، أنه يجب على العميل تنشيط الرقم التعريفي للخدمة للاستمتاع بها، والمرسل في الرسالة النصية.

تجدر الإشارة إلى أنه على العملاء الضغط على رابط مرفق بالرسالة النصية، ثمَّ اتباع التعليمات، للاشتراك بـ خدمة تحويل الأموال صوتيًا.

تأسيس بنك مصر

وتأسس بنك مصر عام 1920، وهو أول بنك مصري أسسه طلعت حرب، الرائد الاقتصادي، وذلك لضمان استثمار رؤوس الأموال الوطنية في مشروعات قومية.

وتم توجيه المدخرات الوطنية نحو التنمية الاقتصادية، وكذلك تم الاهتمام بالجانب الثقافي والتنويري، حيث تم بناء السينمات ودور العرض وشركات الإنتاج الفني والعديد من المشروعات الأخرى.

ويستعد بنك مصر لإطلاق أول بنك رقمي في السوق المحلية، وذلك بعد استكماله الإجراءات اللازمة وفي انتظار الحصول على الرخصة من البنك المركزي المصري.

ويترقب القطاع المصرفي في مصر، إصدار البنك المركزي للائحة التعليمات الخاصة بالبنوك الرقمية والتي تحتوي على القواعد المنظمة والضوابط الخاصة بذلك.

ويساهم بنك مصر في العديد من المشروعات القومية، وهو ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر من حيث الأصول والانتشار في جميع المحافظات.

كما يخطط البنك للتوسع الإقليمي بافتتاح فرع جديد للبنك في الخارج، وتحديداً في منطقة الخليج العربي.