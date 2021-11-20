«رسالة على موبايلك».. أبرز أساليب النصب الإلكتروني يكشفها بنك مصر

كشف بنك مصر عبر موقعه الرسمي، عن أبرز طرق الاحتيال والنصب التي انتشرت مؤخراً، محذراً عملاءه من التجاوب معها أو الكشف عن أي بيانات تطلب منهم تحت ادعاءات تحديث بيانات العميل أو غيرها من حيل التلاعب، منتحلين صفة موظفي خدمة العملاء.

وعدَّد ثاني أكبر البنوك الحكومية في تحذيراته لعملائه عبر مقطع فيديو للتوعية، منشور على موقعه الرسمي، محاولات النصب الإلكتروني والوسائل المستحدثة التي يتم استخدامها للاحتيال على الأفراد؛ مثل:

1. التحدث إلى العميل عبر انتحال صفة موظف خدمة عملاء، ومطالبته بالكشف عن معلومات غاية في السرية، مدعياً استكمال إجراءات تحديث البيانات.

2. طلب رقم البطاقة أو الكارت وتاريخ انتهائه.

3. طلب الرقم المدون على ظهر البطاقة.

4. طلب الرقم السري لحساب العميل

5. إبلاغ العميل فوزه بجائزة من بنك مصر.

«مبروك كسبت معانا جايزة النهارده».. أشهر حيل التلاعب

تعد أشهر حيل الخداع والتلاعب التي تعرض لها عملاء بنك مصر، لاختراق حساباتهم، هو إبلاغهم بفوزهم بجائزة من البنك وعليهم قبل استلامها إعطاء بيانات سرية.

«بعتنالك رسالة على موبايلك»

كما تتضمن وسائل النصب والاحتيال ادعاء وصول رسالة نصية من البنك إلى هاتف العميل وطلب الرقم المدون داخلها، وكذلك إرسال رسالة نصية إلى هاتف العميل، بها رابط أو لينك وعند الضغط عليه يتم اختراق الحساب والحصول على كلمة المرور وسرقة بياناته السرية الأخرى.

بنك مصر ينفي صلته وموظفيه بمكالمات الاحتيال

شدد بنك مصر في حملته للتوعية، على ضرورة الإبلاغ عن تلك المحاولات، نافياً أية صلة للبنك وموظفيه بتلك المكالمات الاحتيالية.

كما أوضح أنَّ البنك لن يطلب أبداً من العميل إعطاءه كلمة المرور أو ما يعرف بالرقم السري، كذلك لن يطلب أي بيانات سرية أخرى أو أي تفاصيل مرتبطة بحساباته المصرفية.

تم إطلاق حملة التوعية بعنوان «حافظ على سرية بياناتك»، عبر مقطع فيديو على الموقع الإلكتروني لبنك مصر وتحت رعايته، تحت مظلة مبادرة اتحاد بنوك مصر.

كما تم إيضاح البنود التي لن يستعلم عنها البنك مطلقاً من العميل عبر مكالمات هاتفية، وكذلك لن يطلب تحديث تلك البيانات إلا عبر زيارة العميل للفرع.

وتلك البيانات هي:-

-أرقام بطاقة العميل البنكية وتاريخ انتهائها.

-رمز التحقق CVV2، أو الثلاثة أرقام المدونة على ظهر البطاقة البنكية.

-الرقم السري المتغير OTP، المرسل في رسالة على الهاتف المحمول للعميل.

-الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية.

-كود تفعيل الخدمات المصرفية الإلكترونية.

-أي رابط أو لينك مجهول المصدر.