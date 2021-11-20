«بنك مصر» الأفضل في مجال التحول الرقمي وخدمات الصراف الآلي والدفع الإلكتروني لعام 2021

حصل بنك مصر مؤخراً على 4 جوائز من مجلة ذا ديجيتال بانكر العالمية، وذلك خلال الحدث الافتراضى الذى أقامته المجلة لإعلان الفائزين بجوائز الابتكار المصرفى للشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال البنك، فى بيان، إنه حصل خلال الحدث على جائزة «أفضل بنك فى تقديم خدمات الدفع للتجار لعام 2021» و«أفضل بنك فى مبادرة المدفوعات الإلكترونية» وكذلك جائزة «البنك الأكثر ابتكاراً فى تقديم خدمات الصراف الآلى» و«أفضل بنك رقمى فى مصر».

وتستند المجلة فى اختيارها للفائزين إلى مجموعة كبيرة من المعايير الدولية، بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين المتخصصين فى كافة المجالات ذات الصلة، بحسب البنك.

وقال بنك مصر إن هذه الجوائز تُعد وسام استحقاق للبنك يرجع إلى ثقة عملائه الغالية، وقد توجت جوائز ذا ديجيتال بانكر العالمية مجهودات بنك مصر فى مجال التحول الرقمى ونشر وسائل الدفع الإلكترونى، حيث يسعى البنك دائماً لتوفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء بما يتناسب مع احتياجاتهم.

ونجح بنك مصر، بالتعاون مع شركات Fintech وميسرى الدفع، فى أن يصبح البنك الرائد فى التكنولوجيا المالية، ويحرص البنك دائماً على توفير أحدث حلول الدفع لجميع التجار لتسهيل جميع طرق الدفع للمستخدمين النهائيين، حيث يُعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع (QR Code) لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة فى مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.

كما قام بنك مصر بزيادة شبكة أجهزة الصراف الآلى لتصل إلى نحو 4000 جهاز صراف آلى، ويهدف البنك إلى الوصول إلى 6000 جهاز صراف آلى بحلول نهاية عام 2022.

ومن الجدير بالذكر أن آلات الصراف الآلى مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية لتقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدى، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة، حيث يُعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به، كما يقوم البنك حالياً بتطبيق نظام خاص بالمكفوفين عبر شبكة الصراف الآلى لتقديم الخدمات المصرفية إلى العملاء المكفوفين.

وتمكّن البنك من الدخول فى الشراكة والاستثمار فى الكثير من شركات التكنولوجيا المالية، وطبّق بنك مصر نماذج أعمال مختلفة ليكون من أقوى المستحوذين فى السوق، وقد شارك البنك فى مبادرة البنك المركزى المصرى فى يونيو 2020، حيث تعاقد البنك مع حوالى 167 ألف تاجر، بالإضافة إلى مبادرة التجارة الإلكترونية، حيث تعاقد البنك مع أكثر من 2000 تاجر.

كما حصل بنك مصر على جائزة «أفضل بنك رقمى فى مصر» تتويجاً لمجهوداته فى مجال التحول الرقمى، حيث يستهدف بنك مصر أن يكون الرائد فى القطاع المصرفى من خلال تقديم أفضل تجربة بنكية للعملاء، ومجموعة من المنتجات الرقمية التى تخدم العملاء بكفاءة وفاعلية وبالتالى زيادة الربحية.