دينا فؤاد من «القاهرة السينمائي»: المهرجان يزداد عراقة كل عام

قالت الفنانة دينا فؤاد، إن حضور مهرجان بحجم القاهرة السينمائي الدولي، مهم لكل فنان، و«لازم كل فنان يحرص على حضوره»، لافتة إلى أنها تشعر بالكثير من المنافسة مع الأعمال الجيدة المعروضة في المهرجان، وتكون حريصة على بذل مجهود أكثر، لكي تُعرض لها أفلام في المهرجان.

فؤاد: متشوقة لمشاهدة فيلم للفنان العالمي أنتونيو بانديراس

وأضافت «فؤاد»، في لقاء خاص مع قناة «dmc» على هامش تغطية حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، أنها متشوقة لمشاهدة فيلم عالمي للفنان العالمي أنتونيو بانديراس، لأنها تحبه على المستوى الشخصي.

ولفتت إلى أن المهرجان كل عام يزداد عراقة، وهذا يدل على أن مصر بلد الحضارة والثقافة والرقي، وهو يضم نجومًا من كل أنحاء العالم، وهذا أيضًا دليل على أن مكانة الفن المصري كبيرة في العالم كله.

تنظيم جلسات نقاشية على هامش المهرجان

وتشهد النسخة الـ43 من المهرجان، مشاركة مجموعة من أبرز الأفلام التي تنتمي لمدارس سينمائية مختلفة، التي تعرض في حضور صناعها، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية بينهم وبين الجمهور والنقاد، وعلى الجانب الآخر هناك عدد من الأفلام التي لا يسمح بعرضها للجمهور العادي، وتقتصر على «حاملي الكارنيهات».

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021، حيث جرى توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوي يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.