هند عاكف تظهر بإطلالة فرعونية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

خطفت الفنانة هند عاكف، أنظار الحضور خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الثالثة والأربعين، المُقامة حاليًا بدار الأوبرا المصرية.

هند عاكف: مصر أم الدنيا وأم الحضارة

وظهرت هند عاكف، بإطلالة فرعونية، بعد ساعات من حفل افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر، مؤكدة لـ«الوطن»، أن «مصر أم الدنيا وأم الحضارة وتأتي الاطلالة استكمالًا للاحتفال بافتتاح طريق الكباش الذي أقيم أمس بالأقصر».

سيرة ومسيرة هند عاكف

هند عاكف، من مواليد 18 مارس 1970، اسمها بالكامل هند عبدالمنعم عاكف، وهي ابنة شقيق النجمة الاستعراضية الراحلة نعيمة عاكف، حصلت على دبلوم تجارة عام 1987، وكانت بدايتها في السيرك كلاعبة كاوتشوك، قبل أن تتجه للعمل بالمسرح، ومن ثم انتقلت للعمل بالتلفزيون والسينما، من أبرز أعمالها «الزلزال، على باب الوزير، أنا قلبي دليلي»، ثم حصلت على دبلومة الدراسات العليا في العلوم السياسية عام 2016.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي على dmc حصريًا

وتقدم قناة DMC البث المباشر لمهرجان القاهرة السينمائي، بصفتها شريكًا إعلاميًا رئيسيًا في النسخة الـ43 من المهرجان، حيث قال المهرجان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إنه يفتخر بتقديم شركة قنوات DMC، كشريك إعلامي رئيسي للدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعليه فإن مجموعة قنوات DMC هي الناقل الرسمي للمهرجان إلى جوار كل من قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما.