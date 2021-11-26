هاني عادل يظهر مع زوجته بمهرجان القاهرة السينمائي: «إحنا دايما عروسين»

ظهر الفنان هاني عادل، وزوجته، دياموند بو عبود، في النسخة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث قالت «عبود»، إنها انتهت من تصوير أحد الأفلام ومن المفترض أن يعرض البرومو الخاص به قريبًا، لافتة إلى أنه يجمع ممثلين مصريين ولبنانيين.

شيرين عفت تمازح الزوجين

ومازحت الإعلامية شيرين عفت، مقدمة الحفل، ضيفيها في لقاء خاص مع قناة «dmc» على هامش تغطية حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، وقالت لهما: «ألف مبروك، إنتوا بالنسبة ليا لسه عرسان جداد»، ليرد عيها هاني عادل: «إحنا دايما عرسان جداد».

«البحث عن علا» آخر أفلام هاني عادل

وقال «عادل»، إن آخر أعماله هو فيلم «البحث عن علا»، مع الفنانة هند صبري.

وتشهد النسخة الـ43 من المهرجان، مشاركة مجموعة من أبرز الأفلام التي تنتمي لمدارس سينمائية مختلفة، التي تعرض في حضور صناعها، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية بينهم وبين الجمهور والنقاد، وعلى الجانب الآخر هناك عدد من الأفلام التي لا يسمح بعرضها للجمهور العادي، وتقتصر على «حاملي الكارنيهات».

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021، حيث جرى توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوي يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.