الاحتفال بعيد ميلاد صبري فواز على «ريد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائي

احتفل المصورون المشاركون في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 43 المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية بعيد ميلاد الفنان صبري فواز، على «ريد كاربت» المهرجان.

مفاجأة صبري فواز فور دخوله السجادة الحمراء بعيد الميلاد

وفوجئ الفنان صبري فواز فور وصوله بمناداة المصورين عليه وغناء «هابي بيرث داي»، ما جعل فواز ينحني لهم ويشكرهم علي تصرفهم.

وظهر فواز مرتديا مفتاح الحياة، ورد على أحد المصورين طلب منه القيام بـ«حركة حلوة» لتصويرها قائلًا: «كل حركاتي حلوة».

مهرجان القاهرة السينمائي

وتشهد النسخة الـ43 من المهرجان مشاركة مجموعة من أبرز الأفلام التي تنتمي لمدارس سينمائية مختلفة، والتي تعرض في حضور صناعها، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية بينهم وبين الجمهور والنقاد، وعلى الجانب الأخر هناك عدد من الأفلام التي لا يسمح بعرضها للجمهور العادي، وتقتصر على «حاملي الكارنيهات».

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021، حيث جرى توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوي يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

فعاليات مهرجان القاهرة تنطلق اليوم

وتستمر فعاليات المهرجان الذي ينطلق اليوم 26 نوفمبر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، وسط حضور مكثف من الفنانين والإعلاميين، ويشهد المهرجان تكريمات للعديد من النجوم، بالإضافة إلى عدد من الندوات الثقافية والفنية.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021، حيث جرى توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوي يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.