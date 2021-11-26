درة: مهرجان القاهرة السينمائي «حاجة مشرفة» وليا معاه ذكريات من 10 سنين

قالت الفنانة درة، إن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، له مكانة خاصة في قلبها، «المهرجان دة بعتبره الأساس، وهو أول مهرجان كبير ومهم حضرته أول لما جيت مصر واشتغلت وعملت أفلام، وعندي ذكريات من دلوقتي لـ10 سنين فاتت، لأنه قيمة أساسية وبتفضل دايما موجودة ومحافظ على مكانته».

وأضافت «درة»، خلال لقاء على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، المذاع على شاشة قناة «dmc»، «مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان كبير ومحترم ومشرف لمصر وكل الدول العربية، وشاركت فيه كعضوة لجنة تحكيم للأفلام القصيرة، وشاركت فيه بأفلام، فيلم مصري اتعرض فيه (مصور قتيل)، وفيلم تونسي (باب الفلة) المهرجان دة بيعنيلي كتير».

درة تنتهي من تصوير فيلم «الكاهن»

وأوضحت درة، أنها انتهت من تصوير فيلم «الكاهن» منذ فترة وسيعرض قريبا، حوالي بعد شهر، «نفسي كل الناس تشوفه، هو فكرة جديدة ومختلفة وفكرة حاليا مهمة جدا، ورسالته لازم الناس تشوفها، هو فيلم كبير ومهم وفيه أبطال من النجوم الكبار زي محمود حميدة وجمال سليمان وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب».

وتقدم قناة DMC البث المباشر لمهرجان القاهرة السينمائي، بصفتها شريكًا إعلاميًا رئيسيًا في النسخة الـ43 من المهرجان، حيث قال المهرجان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه يفتخر بتقديم شركة قنوات DMC، كشريك إعلامي رئيسي للدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعليه فإن مجموعة قنوات DMC هي الناقل الرسمي للمهرجان إلى جوار كل من قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما.

خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021 حيث قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك تنسيقا بين الوزارة وإدارة المهرجان لتوفير كل الخدمات بالتنسيق مع قطاعات «العلاجي، الوقائي، وقطاع الرعاية الأساسية»، حيث تم توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوى يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة على أنهم يعطون أولوية لكل الأحداث الرئيسية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، ووضعت الصحة خطتها للتأمين الطبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.