أول ظهور لـ مصطفى فهمي في مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمة الانفصال

حرص الفنان مصطفى فهمي على حضور فعاليات الدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث يعتبر الظهور الأول له عقب انفصاله عن زوجته الإعلامية فاتن موسى، بعد الخلافات الكثيرة التي حدثت بينهما خلال الفترة الأخيرة.

خطة صحية لتأمين المهرجان والوقاية من كورونا

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021، حيث جرى توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوي يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

مهرجان القاهرة السينمائي

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تنطلق فعالياتها اليوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر، وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي تكريمات للعديد من النجوم، بالإضافة إلى عدد من الندوات الثقافية والفنية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).