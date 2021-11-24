استعدادات «الرعاية الصحية» لحفل طريق الكباش: فرق متنقلة جاهزة لأي طارئ

أعلن الدكتور أحمد العزب، المشرف على منظومة الطوارئ بمستشفيات الرعاية الصحية، رفع درجة الاستعداد في كل مستشفيات الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وتجهيزها بكل الفرق الطبية للتعامل مع أي حالات فردية أو حوادث جماعية خلال الفترة المقبلة، وجميعها جاهزة ومستعدة لأي طواري خلال حفل افتتاح طريق الكباش في محافظة الأقصر.

تدريب العاملين على الخطة

وأضاف «العزب»، في مداخلة مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، أنهم وضعوا خطة وسيناريوهات ودربوا العاملين عليها، ليس فقط لأجل هذا الحدث، ولكن استعدادًا لأي طارئ في المحافظة، مشيرًا إلى أنهم يستعدون لحفل افتتاح طريق الكباش منذ نحو شهر ونصف.

وتابع المشرف على منظومة الطوارئ بمستشفيات الرعاية الصحية، أنهم لديهم بروتوكول تعاون مع المستشفيات الجامعية لدعم مستشفيات الرعاية الصحية، وتدريب العاملين فيها، وجرى تجهيز فرق متنقلة لديها كل المعدات اللازمة للتعامل مع أي حدث طارئ، خلال الاحتفال للتحرك في أي وقت تجاه أي منطقة، إضافة إلى التنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف، ودعم كافة أقسام الطوارئ.

مستشفيات على بعد 5 دقائق

ولفت إلى أن المناطق الجغرافية الموجودة بها مستشفيات الرعاية الصحية تبعد عن مكان الحدث ما بين 5 دقائق إلى 12 دقيقة، ودفعوا بأجهزة وفرق طبية في كافة التخصصات، وجهزوها بكافة المستلزمات، وجرى تخصيص مستشفى عزل بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي للتعامل مع الحالات الطارئة غير المصابة بكورونا.

وتنتظر مصر غدًا الخميس، حفل على طراز عالمي لافتتاح طريق الكباش في محافظة الأقصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من المسؤولين والسفراء الأجانب، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.