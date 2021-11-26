إجراء جديد لوقف اختراق هواتف «آيفون».. يبدأ الشهر المقبل

أعلن متصفح «فايرفوكس FIREFOX»، أحد أكثر متصفحات الويب شيوعًا في العالم، أنه سينهي دعم أدة «مدير كلمات المرور» الشهر المقبل، الذي تسبب في اختراق العديد من هواتف آيفون، وبدلاً من ذلك، سيتولى المتصفح نفسه ميزات الأداة، مثل توفير الوصول إلى كلمات المرور المحفوظة، وأداء وظائف الملء التلقائي للنماذج عبر الإنترنت.

انتهاء دعم تطبيقات تتيح إدارة كلمات المرور من خلال الموبايل

ووفق صحيفة «ذا صن» البريطانية، سينتهي دعم Firefox Lockwise، وهو تطبيق iOS و«أندرويد-Android»، يتيح للمستخدمين إدارة كلمات المرور عبر الأجهزة المحمولة وسطح المكتب، في 13 ديسمبر.

وقالت منظمة Mozilla الداعمة للمتصفح، إنه لن يتمكن المستخدمين بعد الآن من تثبيت Firefox Lockwise أو إعادة تثبيته من «App Store أو Google Play Store».

استمرار الوصول لكلمات المرور في متصفح فايرفوكس.. حتى بعد الإغلاق

وأضافت «موزيللا - Mozilla» أنه بعد الإغلاق، يمكن لمستخدمي Firefox الاستمرار في الوصول إلى كلمات المرور المحفوظة في متصفح Firefox لسطح المكتب والجوال.

ولفت الموقع إلى أنه بعد معرفة المشكلات التي ظهرت فعلى المستخدمين اتخاذ حذرهم من خلال الخطوات التالية:

كيفية تحسين أمان كلمة المرور

1- أول شيء عليك القيام به هو التحقق مما إذا كان قد تم اختراق أي من حساباتك بالفعل، ويمكنك القيام بذلك على موقع HaveIBeenPwned.com.

2- يجب عليك أيضًا إعداد مدير كلمات المرور، مما يسهل عليك تتبع العديد من كلمات المرور الخاصة بك.

3- يمكنك اختيار كلمات مرور قوية جدًا دون الحاجة إلى تذكرها.

4- سيقوم هاتفك ببساطة بإدخالها نيابة عنك عند تسجيل الدخول.

4- عدم استخدام نفس كلمة المرور مطلقًا في حسابات متعددة، فإذا قمت بإعادة استخدام كلمات المرور، فيمكن للمتسللين الذين يقتحمون حسابًا واحدًا الوصول إلى حسابات أخرى.