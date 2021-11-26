أنغام بعد حفل كامل العدد بموسم الرياض: استمتعت بأجواء خيالية «صور»

أحيت الفنانة أنغام حفلا غنائيا حمل لافتة كامل العدد ضمن حفلات موسم الرياض، وتألقت خلال الحفل بفستان أبيض، وقدمت عددا من أغانيها التي اشتهرت بها خلال مشوارها الفني.

وعلقت أنغام على نجاح الحفل خلال حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: «ليلة في موسم الرياض من أحلى الليالي وأرقاها قضيتها معكم في الرياض واستمتعت بأجواء خيالية، غمرتوني بمحبتكم ولطفكم، شكرا من قلبي»

أنغام تطرح «هتشتاقوا»

طرحت أنغام، منذ أيام، أغنيتها الجديدة «هتشتاقوا»، وتخطت الأغنية في أول ساعات من طرحها الربع مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات عمرو يحيى وألحان مصطفى العسال وتوزيع عمرو الخضري وميكس وماستر أمير محروس.

كلمات أغنية «هتشتاقوا»

تقول كلمات الأغنية :

هتشتاقوا لحضننا لما هتلاقوا

مفيش غيرنا اللي ريحكوا

مفيش غيركوا اللي جرحنا وفرحناكوا

وما فرحنا وحقنا جاي مطرحنا

وهتجونا بتشتاقوا هتشتاقوا لحبنا لما هتلاقوا

مفيش غيرنا اللي فهموكوا

في صبرنا مين بيستحمل

واجهنا و قولنا هنكمل

وكل حبيب بيستعمل

في وقت الرد اخلاقه

ناسينكوا و ناسيين اللي كان وياكوا

وفاكرين اللي كان منكوا ناسيينكوا

وسايبين الزمان هو يفهمكوا يعلمكوا

و لما تجونا هنقفل حساب مفتوح

وهنخلص قديم و جديد كمان منكوا

أنغام وبرنامج سهرانين

وانتهت المطربة أنغام، الأسبوع الماضي، من تسجيل حلقتها مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين»، الذي يعرض الأربعاء والخميس من كل أسبوع الساعة التاسعة مساءً على قناة on، ومن المقرر أن تتحدث خلال الحلقة عن بداياتها الفنية والصعوبات التي واجهتها، وكذلك الحديث عن كواليس بعض أعمالها الفنية التي تجهز لها الفترة المقبلة.