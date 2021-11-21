سياح الغردقة يحتفلون بعيد ميلاد السيسي على أنغام «تسلم الأيادي» (صور)

احتفل العاملون في القطاع السياحي، بعيد ميلاد الرئيس السيسي، بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية الذين حملوا أعلام مصر وصورة الرئيس السيسي وحرصوا على التقاط الصور التذكارية وتبادل التهاني، وقدم السائحون الأجانب التهنئة للرئيس السيسي بعيد ميلاده بكل لغات العالم.

احتفال بعيد ميلاد السيسي في فنادق الغردقة

وأعدت الفنادق السياحية بالغردقة احتفالا من نوع خاص بعيد ميلاد السيسي، بأعداد تورتة كبيرة تحمل صورة الرئيس وانتشرت صورة الرئيس في أرجاء الفنادق، وتشغيل الأغاني الوطنية وتفاعل السائحون مع العاملين بالقطاع السياحي على أنغام الموسيقى مرددين أغنية «تسلم الأيادي»، وشاركوا المصريين فرحتهم واحتفالهم.

السياح يحتفلون بعيد ميلاد السيسي

وأشار مصطفى نصار مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة إلى أن الفنادق حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس السيسي بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وروسيا وإيطاليا وفرنسا.

وتابع: «السياح حرصوا على التقاط الصور التذكارية حاملين أعلام مصر وصورة الرئيس السيسى مرددين الأناشيد والأغاني الوطنية وسط تصفيق وحماس المصريين من نزلاء السياحة والعاملين بالقطاع السياحي».

ومن جانبه، قال محمد أبو النصر رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة إن القطاع السياحي، يعيش أزهى عصوره في عهد الرئيس السيسي، مقدما التهنئة للرئيس في عيد ميلاده الذي وافق أمس 19 نوفمبر.

إنجازات السيسي في القطاع السياحي

وكشف محمد أبو النصر في حديثه لـ«الوطن»، أن المدن السياحية المصرية استقبلت أسواق سياحية جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل الأسواق السياحية القادمة من التشيك وبولندا وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا ورومانيا، حيث كانت هذه الأسواق من أولى الأسواق السياحية العائدة إلى مقاصد مصر، عندما سمحت مصر فتح مجالها الجوي أمام عودة السائحين عقب جائحة كورونا، وهذا يعكس مجهودات الدولة في الاهتمام بالقطاع السياحي.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي نجح في وضع خارطة طريق لوضع مصر في مصاف الدول العالمية، لافتا إلى الاستقرار الذي تنعم به مصر طوال سبعة سنوات في عهد الرئيس السيسي وشعور المواطن المصري بحجم الإنجازات والتحسن في الحالة الاقتصادية والطفرة التي حدثت في الإنشاءات والطرق والكباري والمدن الجديدة بالإضافة إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي للمواطن.