الداخلية التونسية تعلن إحباط هجوم إرهابي أمام مقر الوزارة

كشفت السلطات الأمنية في تونس، أمس الجمعة، ملابسات الهجوم الذي شهده شارع «الحبيب بورقيبة»، وسط العاصمة «تونس»، وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها، إنها أحبطت هجوما أمام مقر الوزارة، مشيرة إلى أن المهاجم كان مصنفا لديها كعنصر تكفيري.

الداخلية التونسية: الحادث وقع حوالي الساعة 15:50 بالتوقيت المحلي

وأضافت الداخلية التونسية، في بيانها، أن الحادث وقع حوالي الساعة 15:50 بالتوقيت المحلي «04:50 مساء بتوقيت القاهرة»، حيث تم الاشتباه في شخص ملتح يحمل حقيبة على كتفه، أثار ريبة عناصر الأمن الذين قاموا بمتابعته والإشعار بشأنه، ثم بمطالبته في مرحلة ثانية بـ إظهار وثائق هويته، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت الداخلية التونسية، أن المتهم عمد إلى فتح حقيبته واستل منها بلطة وسكينا كبير الحجم، وحاول الاعتداء على كل من يقترب منه، فتم استقدام الحماية المدنية ومطاردته من قبل عناصر الأمن وبعض المواطنين، فقام بالقفز على الحواجز الفاصلة بين ممر المترجلين ومبنى الوزارة.

وتابعت وزارة الداخلية التونسية قائلة، إنه رغم محاولة التصدي له من قبل عناصر الأمن وتكرار دعوته للاستسلام وإلقاء ما بيديه واصل مواجهة كل من يقترب منه مشهرا السلاح الأبيض مرددا: «يا طاغوت الله أكبر يا كفار»، مواصلا الجري يمينا ويسارا ثم باقترابه نحو مبنى وزارة الداخلية التونسية أشهر سلاحه مرة أخرى، محاولا الاعتداء على عنصر أمن كان في مواجهته، الأمر الذي اضطر العنصر المذكور إلى إطلاق النار عليه فسقط أرضا وتمت السيطرة عليه وتجريده مما كان يحمله ونقله بواسطة سيارة الحماية المدنية للمستشفى للعلاج.

النيابة العامة التونسية تأذن للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب

وأضافت الداخلية التونسية، أن النيابة العامة التونسية، أذنت بتعهيد الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة الماسة من سلامة التراب الوطني

وأثبتت التحريات الأولية أن المهاجم «31 عاما» ودرس بالخارج، وهو استعمل في تنقله سيارة خاصة ركنها بالقرب باب عليوة، كما أنه مصنف لدى مصالح وزارة الداخلية كـ تكفيري.

وكانت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية، قالت في وقت سابق، إن الشرطة تعاملت مع شخص كان يحمل سلاحا أبيض وحاول اقتحام وزارة الداخلية حيث تم إطلاق رصاصة عليه أصابت أحد رجليه لتتم السيطرة عليه والاستنجاد بسيارة إسعاف تولت نقله إلى أحد المستشفيات وسط حراسة أمنية مشددة.