القبض على خلية إرهابية في تونس.. والإكوادور تمدد حالة الطوارئ لمدة شهر

شهدت بعض من الدول، عدة أحداث أمنية خلال الساعات القليلة الماضية، منها ما شهدته تونس من قيام القوات الأمنية في البلاد، من إلقاء القبض على 20 شخصا في خلية إرهابية كانت تعتزم استهداف قوات الأمن والمواطنين، فيما مدد رئيس الإكوادور، لمدة شهر حالة الطوارئ المفروضة منذ أكتوبر الماضي، لمكافحة الجريمة في بلاده.

وفي فرنسا، أحال قاض التحقيق، 12 متهما للمحاكمة في قضية سرقة مجوهرات تعود لنجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان في عام 2016.

وألقت قوات الأمن التونسية، أمس الجمعة، على 20 شخصا في خلية إرهابية كانت تعتزم استهداف قوات الأمن والمواطنين في محافظة جندوبة الوقعة شمال غربي البلاد، وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان، انه تم إحالة عناصر الخلية الارهابية إلى القضاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي الإكوادور، أعلنت وزارة الداخلية، أمس الجمعة، أن رئيس البلاد، جيلييرمو لاسو، مدد لمدة شهر حالة الطوارئ المفروضة منذ 18 أكتوبر الماضي، لمكافحة الجريمة والعنف، فيما سيتم تطبيق الإجراء في: إل أورو وجواياس وسانتا إيلينا ومانابي وإزميرالداس وسوكومبيوس وبيشينشا المقاطعات الأكثر تضرراً من زيادة العنف الإجرامي.

داخلية الإكوادور: تنفيذ نحو 235 ألف عملية أمنية في الشهر الأول من الطوارئ

وقالت داخلية الإكوادور، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه في الشهر الأول من حالة الطوارئ، تم تنفيذ نحو 235 ألف عملية أمنية، ضبطت خلالها 16 طنا من المخدرات، و634 قطعة سلاح، وتم تحييد 76 عصابة متورطة في تهريب المخدرات، مشيرة إلى اعتقال 6.9 ألف مجرم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت حكومة الإكوادور، إن تمديد الطوارئ، يهدف إلى حماية حقوق الناس والسيطرة على ظروف انعدام الأمن واستعادة النظام العام.

وبموجب التمديد، يحق لـ القوات المسلحة القيام بعمليات ضد الجريمة، وتفتيش المنشآت أو المنازل، والاستيلاء على الأسلحة والمواد الممنوعة.

ACCIONES CONTUNDENTES CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA



Durante la operación ejecutada en una mina en #Azuay, decomisamos:



3 FUSILES

2 MINI UZI

2 PISTOLAS

5 ESCOPETAS

700 LIBRAS DE MATERIAL EXPLOSIVO

4 QUINTALES DE INSUMOS QUÍMICOS#PlanRescateEcuador‍ pic.twitter.com/oCVWvIrcYg — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) November 18, 2021

إحالة متهمين لـ المحاكمة بتهمة سرقة مجوهرات كيم كارداشيان

وفي فرنسا، أحال قاض التحقيق في «باريس»، 12 متهما للمحاكمة في قضية سرقة مجوهرات تعود لنجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان في عام 2016 تقدر قيمتها 10 ملايين دولار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت كارداشيان، قال في وقت سابق، إنه تم تقييدها تحت تهديد السلاح وحبست في دورة المياه بعد اقتحام لصوص مسلحين شقتها المستأجرة في العاصمة الفرنسية «باريس» خلال أسبوع الموضة 2016.