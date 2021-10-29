تونس تتصدى لمخططات «داعش»: تفكيك خلية خططت لاستهداف الأمن والجيش

كثفت أجهزة الأمن التونسية ضرباتها لتنظيم داعش الإرهابي، حيث أعلنت تفكيك خلية تابعة للتنظيم الإرهابي كانت تخطط لشن هجمات على قوات الأمن والجيش، وذلك بعد إعلانها الكشف عن خلية داعشية تستقطب النساء وسجن عنصر تكفيري منتمي لنفس التنظيم يستقطب الشباب.

وأكدت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، الجمعة، تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة تطاوين، جنوبي تونس، كانت تخطط لشن هجمات على قوات الأمن والجيش.

التخطيط لاستهداف الوحدات الأمنية

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن أفراد هذه الخلية خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الوحدات الأمنية والعسكرية... في منطقة تطاوين باستعمال عبوات ناسفة.

ولم يذكر البيان عدد أفراد هذه الخلية الإرهابية أو كيفية رصدها أو الإجراء الذي تم اتخاذه ضد المشتبه فيهم، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

تاريخ داعش الدامي في تونس

وكان مسلح من تنظيم داعش الإرهابي قد قتل قبل 6 سنوات، 39 أجنبيا بالرصاص على شاطئ في مدينة سوسة، ما أدى إلى نزوح جماعي للسياح وألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد التونسي.

ومنذ ذلك الوقت أصبحت تونس أكثر فاعلية في منع الهجمات الإرهابية والرد عليها، لكن الخلايا النائمة ما زالت تمثل تهديدا خاصة مع عودة مقاتلين متطرفين من سوريا والعراق وليبيا، بحسب سكاي نيوز.

الكشف عن خلية لاستقطاب العناصر النسائية

وكانت أجهزة الأمن التونسية قد أعلنت، أمس، الكشف عن خليّة نسائيّة تنشط بين ولايتي الكاف وتوزر في البلاد، وتقوم باستقطاب العناصر النسائية وتجنيدهن لتنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء بأنه بفضل عمل مشترك بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وإدارة التوقي من الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، تم مؤخرا الكشف عن خليّة نسائيّة تنشط بين ولايتي الكاف وتوزر، في مجال استقطاب العناصر النسائية في تونس.

القبض على تكفيري يستقطب الشباب

وفي السياق نفسه، أصدرت النيابة العموميّة التونسية، بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بطاقة إيداع بالسجن بحق عنصر تكفيري ينتمي إلى ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، حيث كان يعمل على استقطاب الشباب عبر الفضاء الافتراضي، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم، ونقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.