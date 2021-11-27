إصابة 6 أشخاص جراء إطلاق نار بمحل تجاري في كارولينا الشمالية

أصيب 6 أشخاص، أمس الجمعة، في حادث إطلاق نار بمحل تجاري في مدينة دورهام بولاية كارولينا الشمالية الواقعة على شاطئ المحيط الأطلسي في شرقي الولايات المتحدة، وقالت الشرطة المحلية إن 3 أشخاص، بمن فيهم طفل «10 سنوات»، أصيبوا بطلقات نارية، دون تحديد طابع إصابات الأشخاص الـ3 الآخرين.

وتصادف وقوع حادث إطلاق النار، بمحل «ساوث بوينت مول» التجاري، مع «الجمعة السوداء»، وهو موعد التخفيضات التقليدية على الكثير من البضائع التي تبيعها الشبكات التجارية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان المحل التجاري، مكتظا بالناس لحظة وقوع الحادث، فيما قامت الشرطة الأمريكية، بإجلاء الناس بعد دوي الطلقات النارية.

وأشارت الشرطة الأمريكية، إلى أن جميع المصابين الستة تلقوا العلاج الطبي، وإصاباتهم لا تهدد الحياة، فيما قالت قائدة شرطة دورهام باتريس أندروز، إن حادث إطلاق النار وقع بين مجموعتين من الناس الذين كانوا على معرفة ببعضهم البعض، وأطلقوا النار بشكل عشوائي.

القبض على شخص واحد على خلفية حادث إطلاق النار

وألقت الشرطة الأمريكية، القبض على شخص واحد على خلفية حادث إطلاق النار.

مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص جراء إطلاق نار على حافلة كانت تقل طلابا في كوسوفو

وفي كوسوفو، قتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وأصيب آخرين، جراء إطلاق نار على حافلة كانت تقل طلابا في البلاد، وقال التلفزيون الصربي، إن مجهولين أطلقوا النار على الحافلة في بلدة جلوتشاني، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم سائق الحافلة واثنان من الطلبة.

من جانبه، قال نائب قائد الشرطة في بيجا، فتون الشاني، إن مسلحا ملثما أطلق بندقية آلية «كلاشنيكوف» على الحافلة التي كانت تقل 8 شبان، مضيفا في وقت لاحق، إنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأنه عمل إرهابي.

من جانبه، قطع وزير الداخلية شيلال سفيكلا، زيارته إلى ألبانيا، فيما وصفت رئيسة البلاد فيوزا عثماني، الهجوم بـ الصادم، وفقا لما ذكرته قناة «أيه بي سي نيوز» الامريكية.

بدوره، أوضح رئيس وزراء البلاد، ألبين كورتي، أن الشرطة حشدت بكامل طاقتها للتحقيق في مثل هذه الجريمة الخطيرة وتحقيق العدالة.