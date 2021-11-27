إطلاق سراح القيادي في حزب «المؤتمر» السوداني خالد عمر يوسف

قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن السلطات في السودان، أطلقت سراح القيادي في حزب «المؤتمر»، الوزير السابق خالد عمر يوسف.

وكانت السلطات السودانية، أطلقت مساء الخميس الماضي، سراح دفعة جديدة من المسؤولين، وضمت: فائز السليك، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووالي سنار السابق، الماحي سليمان، والقيادي بـ«تجمع المهنيين»، محمد الأصم، والناشط ناظم سراج، والقيادي بحزب المؤتمر، صلاح نور الدين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت السلطات السودانية، أفرجت في 22 نوفمبر الجاري عن 4 شخصيات سياسية بارزة أخرى من بينها عمر الدقير زعيم حزب «المؤتمر» السوداني وياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، والذي كان مستشارا لـ «حمدوك».

ووقع رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في 21 نوفمبر الجاري، على إعلان سياسي، تضمن إعادة تعيين حمدوك رئيسا للوزراء، كما تضمن الإعلان السياسى، 14 بندا أبرزها اعتبار الوثيقة الدستورية المرجعية الدستورية للفترة الانتقالية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

مبعوث أممي: الاتفاق السياسي أنقذ البلاد من حرب أهلية

من جانبه، قال مبعوث منظمة الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، في وقت سابق، إن الاتفاق السياسي أنقذ البلاد من حرب أهلية، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الاوسط».

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ثمن في وقت سابق، الموقف السعودي تجاه بلاده، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان الفريق أول ركن البرهان، قال في وقت سابق، بـ مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إنه ملتزم بإجراء انتخابات 2023 وإعادة السلطة إلى المدنيين.