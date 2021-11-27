أمين سر ثقافة الشيوخ: مقاومة التغيير في التعليم طبيعة إنسانية

أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أنه تشرف بالمشاركة في دراسة استراتيجية التعليم الجديدة منذ عام 2015 وقبل تولي الدكتور طارق شوقي منصب وزير التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بدراسات كثيرة لإقرار استراتيجية التعليم الجديدة، ضاربًا المثل بحضور مؤتمر أقيم لمجموعة من الهند لشرح استراتيجية التعليم في دولة الهند.

وأوضح «القط» خلال لقائه في برنامج «كلام في السياسة» مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنهم أقاموا مؤتمرات وورش عمل لمناقشة تطوير التعليم في مصر، مؤكدًا أن مقاومة التغيير طبيعة إنسانية، وأن التغيير الذي يشمل إضافة يجب أن يواجه بالمقاومة، لافتًا لفرح أولياء الأمور بعدم وجود امتحانات للصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، رغم وجود امتحانات في الفترة السابقة، وأن الدروس الخصوصية كانت تبدأ من الصف الأول الابتدائي.

وأشار عضو لجنة الثقافة، إلى أن الجيل الذي لم يمتحن في الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي دخل الصف الرابع الابتدائي بالنظام الجديد، موضحا أن المحصلة النهائية ستكون لطفل يٌعمل عقله أكثر مما يعتمد على نظام الحفظ «طفل بيفكر أكتر ما بيحفظ».

وأكد أن المدارس الدولية في مصر تعتمد على التفكير وتعتمد على الاختيارات وليس على التلقين بل تعتمد على ذكاء الطفل، لافتًا لوجود قوى لديها مصالح تحرص على إيقاف تطوير نظام التعليم في مصر، مشددًا على وجود مافيا للدروس الخصوصية في مصر.