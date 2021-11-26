وزير التعليم: امتحانات صفوف النقل وفق النظام المعتاد قبل كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه في «فيس بوك»، إن امتحانات الصفوف من الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، تتم بالنظام المعتاد قبل جائحة كورونا، وليس بنظام الاختبارات المجمعة.

التعليم: الامتحانات تعقد ورقيا

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات تعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وسيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مثل تعقيم اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الامتحانات تُعقد في المدارس، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمديريات، وفق شروط الورقة الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشددة على الطلاب بضرورة تسديد المصروفات الدراسية قبل انطلاق الامتحانات.

تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام أعمال الامتحانات

وتابعت الوزارة، بأنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام أعمال الامتحانات والوقوف على أي مشكلات تواجه الطلاب والعمل على حلها، موضحة أنه تم التنبيه على جميع المدارس والمعلمين بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لشرح المقررات الدراسية وتوجيه الطلاب بضرورة الاستفادة من كافة المنصات التعليمية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، وهي:

- منصة حصص مصر التعليمية: تتميز بأسلوب متميز في شرح الدروس، وتقدم المناهج الدراسية عبر الإنترنت بشكل متكامل ومبسط، من خلال مجموعة من أهم معلمي وزارة التربية والتعليم، وبطريقة توفر وقت وجهد الطلاب وتضمن سلامتهم في مختلف الظروف.

- منصة البث المباشر: وهي منصة للتواصل المباشر بين المعلمين ذوي الخبرة والطلاب من لقاءات مباشرة يتم إعلانها على منصة البث المباشر، وتهدف إلى خلق تواصل فعال بديل للحصص المدرسية عبر شبكة الإنترنت.

- بنك المعرفة المصري: ويمكن الطلاب من الوصول إلى كتب علمية في مختلف التخصصات.

- منصة التعليم الإلكتروني: توفر منصة التعليم الإلكتروني الكتب العلمية ودليل المعلم في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

- منصة ذاكر: تقدم شرحا في مواد الأحياء والكيمياء واللغة الإنجليزية والجغرافيا والتاريخ والفلسفة والحياة والفيزياء وعلم النفس والاجتماع والرياضيات والعلوم واللغة العربية والدراسات الاجتماعية.

- المكتبات الإلكترونية: مثل مكتبة E-books library ومكتبة E-books library Plus الخاصة بتوفير الكتب التعليمية.

- محتوى نجوى التعليمية: يساعد على التعلم عبر الإنترنت، لكون المنصة مزوّدة بأدوات تحليلية، من شأنها تعزيز التحصيل الدراسيّ، بالإضافة إلى فصول دراسية افتراضية، ومجموعة متزايدة باستمرار من مصادر التعلّم.

- القنوات التعليمية: فرت الوزارة عددا من القنوات التعليمية التلفزيونية لبث شرح للدروس والمناهج التعليمية مثل «مدرستنا 1 ومدرستنا 2».