5 تنبيهات عاجلة من «التعليم» بشأن المصروفات الدراسية

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات والإدارات التعليمية، بضرورة التنبيه على المدارس الإعدادية والثانوية «العامة والخاص واللغات والخدمات» بمتابعة سداد الطلاب للمصروفات الدراسية، وأقساط تأمين التابلت في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر عقدها 5 يناير المقبل.

تعليمات مهمة بشأن المصروفات الدراسية

وجاءت التعليمات وفق المستند الرسمي الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه كالآتي:

- سداد المصروفات الدراسية مقابل الخدمات والأنشطة والرسوم بقوانين كاملة أو على قسطين: «قسط أول بالفصل الدارسي الأول، وقسط ثاني بالفصل الدراسي الثاني».

- السماح لطلاب الشهادة الإعدادية بسداد رسوم الامتحان، وقبول تقدمهم لتحرير استمارات التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022، لطالما قاموا بسداد المصروفات الدراسية كاملة أو القسط الأول منها.

- التنبية على من قام بسداد القسط الأول بالالتزام بسداد القسط الثاني مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

- استلام شرائح خطوط التابلت الطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021-2022 من خلال شركات المحمول بدون مقابل.

- الالتزام بسداد قيمة التأمين على أجهزة التابلت عن العام الدراسي 2021-2022 من خلال منافذ البريد المصرى لطلاب المرحلة الثانوية الصفوف «الأول والثاني والثالث»، والقائمين على العملية التعليمية حتى لا يسقط حقهم التأميني على الأجهزة في حالة الفقد أو الإصلاح أو التلف.

«التعليم»: عدد أسئلة امتحان الصف الرابع الابتدائي 10 للمادة الواحدة

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل أسئلة امتحانات شهر أكتوبر ونوفمبر التي ستعقد في ديسمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي، موضحة أن عدد الأسئلة في كل امتحان هو 10 أسئلة والاختبار سيعقد على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية، إذ جرى وضع الأسئلة من جانب الوزارة.

وأكدت الوزارة أن الاختبار يختلف من مدرسة لأخرى، ويجرى تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة، لافته إلى أن الأسئلة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم، لافته إلى أنه جرى إتاحة منصات تعليمية مختلفة لشرح المقرر الدراسي بأبسط الطرق التعليمية.