منسقة اتحاد أمهات مصر تشيد بنظام التعليم بالصف الرابع الابتدائي: طفرة

أكدت أميرة محمود، منسق عام اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن هناك بعض أولياء الأمور يهدفون إلى تعليم أبنائهم، بينما يهدف البعض إلى أن ينجح أبناؤه فقط، لافتة أن الاتحاد شارك في حملة بعنوان «ابنك يقدر» لنصيحة الأمهات بعدم شراء أبحاث الامتحانات وقت إيقاف التعليم في المدارس بسبب جائحة كورونا، والضغط على الأمهات من أجل أن يقوم الأبناء بعمل الأبحاث بأنفسهم.

وأوضحت «أميرة»، خلال لقائها في برنامج «كلام في السياسة» مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن كل شئ في نظام التعليم يحتاج إلى التطوير، مشددة على أهمية النهوض بالتعليم، مشيدة بمنهج الصف الرابع الابتدائي، لافتة إلى أن المشكلة تمحورت في أن العامين الماضيين شهدا أزمة فيروس كورونا، وكان الأبناء لا يذهبون للمدارس، وأغلب الطلاب لم يتم تأسيسهم بشكل جيد، وهو ما سبب المشكلة التي شعر بها الأهالي باعتبار أن المنهج جديد عليهم.

أولياء الأمور خافوا من التغيير

وأشارت «أميرة»، إلى أن أولياء الأمور اعتادوا على المناهج السابقة، لافتة لخوف أولياء الأمور من التغيير حتى لو كان تغييرا للأفضل، مشددة على ضرورة تأهيل المدرسين بشكل أفضل وأن يكون المدرس نفسه مؤمنا بالفكرة، مؤكدة أننا نحتاج لمدرسين مؤمنين بفكرة التطوير.

وأشادت منسق عام اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بنشاط التوكاتسو الموجود بالصف الرابع الابتدائي، وأثنت عليه، مؤكدة أنه نظام أثبت نجاحه في المدارس اليابانية، معتبرة أن توفير هذا النشاط في المدارس الحكومية طفرة كبيرة لوزارة التربية والتعليم.