استقرار أسعار الأسمنت اليوم في المحافظات.. والطن بـ1085 جنيهًا

استقرت أسعار الأسمنت، اليوم السبت الموافق 27 نوفمبر، في كافة المحافظات، عقب عدة تراجعات متتالية شهدتها الأسوق خلال اليومين الماضيين.

وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن أسعار الأسمنت مستقرة في الأسواق ولا شكاوى من عدم توافر السلعة، متابعًا أن الأسواق تعاني الركود الحاد بسبب تراجع الطلب من جانب المواطنين، وهو ما أدى إلى تقليل التجار للحصص البيعية بالرغم من استقرار الأسعار وتوافر المنتج.

أسعار الأسمنت المسلح اليوم

وسجّلت أسعار الأسمنت المسلح، استقرارا سعريًا، اليوم السبت، 27 نوفمبر في الأسواق، على النحو التالي:

- أسمنت المسلح يباع بسعر 1085 جنيهًا.

- أسمنت النصر يباع بسعر 1060 جنيهًا.

- أسمنت وداي النيل يباع بسعر 1030 جنيهًا.

- أسمنت لافارج المخصوص يباع بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت المخصوص يباع بسعر 1070 جنيهًا.

ـ أسمنت حلوان يباع بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت السويدي يباع بسعر 1100 جنيه.

- أسمنت المسلة يباع بسعر 1000 جنيه.

أسعار الأسمنت الأبيض

واصل سعر الأسمنت الأبيض استقراره، خلال الأسبوع الجاري في كافة المحافظات على النحو التالي:

- الأسمنت الأبيض «العادة»، يباع بسعر 2500 جنيه.

- أسمنت سوبر سيناء يباع بسعر 2450 جنيهًا

- أسمنت الواحة الأبيض يباع بسعر 2420 جنيهًا

- أسمنت «سوبر رويال» يباع بسعر 2380 جنيهًا.

- أسمنت «رويال العادة» يباع بسعر 2430 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

و سجلت أسعار الأسمنت المخلوط، استقرارًا في كافة أسواق المحافظات، كالتالي:

- أسمنت أسيوط «إيه وان» يباع بسعر 810 جنيهات.

- أسمنت الواحة يباع بسعر 820 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

سجّل الأسمنت المقاوم، اليوم السبت 27 نوفمبر، استقرارًا سعريًا في المحافظات، وجاءت أسعاره كما يلي:

- مقاوم المسلح يباع بسعر 1130 جنيهًا.

- أسيك سي وتر يباع بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت قاهر البحار يباع بسعر 1130 جنيهًا.

- أسمنت السويس «سي وتر» يباع بسعر 1120 جنيهًا.

- أسمنت السهم يباع بسعر 1070جنيهًا.

أسعار الجبس

سجلت أسعار الجبس في السوق المحلية استقرارا اليوم السبت، 27 نوفمبر 2021 كالتالي:

- يباع جبس سيناء بسعر 850 جنيهًا.

- يباع جبس العامرية بسعر 650 جنيهًا.

- يباع سعر جبس السويس يباع بسعر 580 جنيهًا.

- يباع سعر جبس الدولية بسعر 710 جنيهات.

-يباع سعر جبس المعمار بسعر 690 جنيهًا.

- يباع جبس مصر سيناء 650 جنيهًا.