استقرار سعر الأسمنت اليوم في السوق المصري

شهد سعر الأسمنت اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 استقرارا في الأسواق، وذلك بعد أن قررت الحكومة الإبقاء على سعر السولار ثابتا دون أي تغيرات، وتحريك سعر البنزين بحوالي 25 قرشا في اللتر، وسجل سعر بنزين 80 حوالى سبعة جنيهات للتر، فيما سجل سعر البنزين 92 حوالي 8 جنيهات و25 قرشا، وبنزين 95 حوالى 9 جنيهات و25 قرشا.

وبحسب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، في تصريحات لـ«الوطن»، فإن أكبر مؤثر في الأسعار هو تحركات أسعار السولار خاصة أن عمليات النقل بالكامل تعتمد على استخدام السولار، وبالتالي لو كانت هناك زيادة فيه كان يمكن أن تؤثر على الأسعار، ولكن القرار الأخير لم يحرك أسعار السولار واكتفى بسعر البنزين، موضحا أن سعر الأسمنت لم يتأثر سلبا بتحرك سعر البنزين أو المازوت حيث تعتمد كثير من مصانع الأسمنت على استخدام الغاز أو الفحم للتشغيل.

إنتاج مصر من الأسمنت يفيض عن حاجة السوق المحلي

وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن حجم إنتاج مصر من الأسمنت يصل لنحو 50 ألف طن سنويًّا، مشيرا إلى أن الإنتاج يكفى حاليا الاستهلاك المحلى بشكل كبير وهناك فائض يصدر لبعض الأسواق العالمية.

وترصد «الوطن» سعر الأسمنت اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 في السوق المصري

سعر الأسمنت المخصوص: 790 جنيها للطن.

سعر أسمنت المسلح: 815 جنيها للطن.

سعر الأسمنت الصخرة: 785 جنيها للطن.

سعر الأسمنت وادي النيل: 800 جنيه للطن.

سعر أسمنت سيناء: 735 جنيها للطن.

سعر أسمنت قنا: 780 جنيها للطن.

سعر أسمنت السويدي: 810 جنيهات للطن.

سعر أسمنت حلوان: 805 جنيهات للطن.

سعر أسمنت السويس: 805 جنيهات للطن.

حديد عز: 14.500 ألف جنيه للطن غير شاملة ناولون النقل.

حديد المصريين: 14.550 ألف جنيه للطن.

حديد سرحان: 14.300 ألف جنيه للطن.

حديد المراكبي: 14.300 ألف جنيه للطن.

حديد العتال: 14.500 ألف جنيه للطن.

حديد بشاي: 14.500 ألف جنيه للطن.