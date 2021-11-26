استقرار في الأسواق بعد تراجع سعر الأسمنت اليوم الجمعة 26 نوفمبر

أستقرت أسعار الأسمنت في المحافظات، اليوم الجمعة، 26 نوفمبر، عقب عدة تراجعات متتالية خلال اليومين الماضيين، وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بالاسكندرية لـ«الوطن»، إن هناك ركود كبير في المبيعات خلال تلك الفترة ما دفع عدد كبير من التجار إلى تقليل الحصص البيعية بالرغم من استقرار الأسعار .

وأكد أن شركات الأسمنت تتجه خلال الفترة القادمة لإيجاد حلول لتقليل البصمة الكربونية لتلك الصناعة، وذلك من خلال تعظيم البحث العلمي، والتطوير لاستخدام مواد معاد تدويرها في المنتجات الأسمنتية، واستخدام مصادر بديلة للطاقة.

وشدد على أهمية دور الدولة في تشجيع وتسهيل استخدام المنتجات الصديقة للبيئة في قطاع البناء عن طريق تحديث المواصفات لتتناسب مع الأهداف المستدامة، ومما يساعد على التوسع في إنتاج الأسمنت صديق البيئة.

أسعار الأسمنت المسلح اليوم

وسجّلت أسعار الأسمنت المسلح، استقرارا سعريا، اليوم الجمعة، 26 نوفمبر في الأسواق، على النحو التالي:

- أسمنت المسلح يباع بسعر 1085 جنيها.

- أسمنت النصر يباع بسعر 1060 جنيهًا.

- أسمنت وداي النيل يباع بسعر 1030 جنيهًا.

- أسمنت لافارج المخصوص يباع بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت المخصوص يباع بسعر 1070 جنيها.

ـ أسمنت حلوان يباع بسعر 1070 جنيها.

- أسمنت السويدى يباع بسعر 1100 جنيه.

- أسمنت المسلة يباع بسعر 1000 جنيه.

أسعار الأسمنت الأبيض

واصل سعر الأسمنت الأبيض استقراره، خلال الأسبوع الجاري في كافة المحافظات على النحو التالي:

- الأسمنت الأبيض «العادة»، يباع بسعر 2500 جنيه.

- أسمنت سوبر سيناء يباع بسعر 2450 جنيهًا

- أسمنت الواحة الأبيض يباع بسعر 2420 جنيهًا

- أسمنت «سوبر رويال» يباع بسعر 2380 جنيهًا.

- أسمنت «رويال العادة» يباع بسعر 2430 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

كما سجلت أسعار الأسمنت المخلوط، استقرارًا في كافة أسواق المحافظات، كالتالي:

- أسمنت أسيوط «إيه وان» يباع بسعر 810 جنيهات.

- أسمنت الواحة يباع بسعر 820 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

سجّل الأسمنت المقاوم، اليوم الجمعة، 26 نوفمبر، استقرارًا سعريًا في المحافظات، وجاءت أسعاره كما يلي:

- مقاوم المسلح يباع بسعر 1130 جنيهًا.

- أسيك سي وتر يباع بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت قاهر البحار يباع بسعر 1130 جنيهًا.

- أسمنت السويس «سي وتر» يباع بسعر 1120 جنيهًا.

- أسمنت السهم يباع بسعر 1070جنيهًا.

أسعار الجبس

سجلت أسعار الجبس في السوق المحلية استقرارا اليوم الجمعة، 26 نوفمبر 2021 كالتالي:

- يباع جبس سيناء بسعر 850 جنيها.

- يباع جبس العامرية بسعر 650 جنيها.

- يباع سعر جبس السويس يباع بسعر 580 جنيها.

- يباع سعر جبس الدولية بسعر 710 جنيهات.

-يباع سعر جبس المعمار بسعر 690 جنيها.

- يباع جبس مصر سيناء 650 جنيها.