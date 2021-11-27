15 تخصصا ضمن قافلة طبية مجانية لعلاج أهالي بئر العبد بشمال سيناء

وصلت قافلة طبية متكاملة إلى مستشفى بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لعلاج المرضى والمصابين وإجراء عمليات جراحية لأهالى بئر العبد والقرى المجاورة بالمجان.

وبحسب بيان صادر عن مستشفى بئر العبد، فإن قافلة طبية متخصصة وصلت إلى القسم الخارجي والاستقبال وقسم العمليات الجراحية، وذلك من 4 جامعات مصرية، هي «القاهرة» و«الأزهر» و«المنصورة» و«الزقازيق»، وذلك لعلاج المرضى بالمجان، وإجراء عمليات جراحية للحالات التي تستلزم إجراء الجراحة.

15 تخصصا في القافلة

وأضاف البيان، أن عدد الأطباء الذين وصلوا ويوقعون الكشف 15 طبيبا في تخصصات مختلفة، هي الباطنة والتخدير والأنف والأذن والحنجرة والجهاز الهضمي والكبد، والباطنة العامة، والرمد، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، والجراحة النوعية الدموية، والأطفال، وجراحة القلب والصدر، وجراحة المسالك البولية، والأشعة التشخيصية، وجراحة المخ والأعصاب.

وشهدت الساعات الأولى لوصول القافلة إقبالا متزايدا من أهالي بئر العبد والقرى المحيطة للعلاج، سواء من أصحاب الأمراض المستعصية، أو تلك التي تستلزم تدخلا جراحيا.

وقالت مديرية الصحة بشمال سيناء في بيان لها، إن وصول القافلة الطبية من أطباء متخصصين يأتي ضمن البروتوكول الموقع بين مديرية الصحة و4 جامعات مصرية، للكشف على أهالي تلك المناطق وإجراء عمليات جراحية بالمجان.

مستشفى بئر العبد يتخذ إجراءات احترازية ووقائية

ويقوم مستشفى بئر العبد باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومنع دخول المرضى بدون كمامة من الباب الرئيسى للمستشفى، والتنبيه على الجميع ضرورة ألاسراع فى تلقى لقاح كورونا للآشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح لحتى اللحظات.