شمال سيناء تحتفل بـ«يوم التفوق» وتكرم المتميزين والأوائل

احتفلت محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، بيوم التفوق، حيث أقيم احتفال في قاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية الدولية بمدينة العريش ، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبحضور أعضاء المجموعة البرلمانية، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية ومشايخ القبائل والعواقل والقيادات الطبيعية وأهالى المكرمين.

المحافظ يوجه التحية لأهالي المتفوقين

وأكد المحافظ تكريم جميع المتفوقين وأوائل الشهادات العامة والأزهرية، ووجه التحية لأولياء الأمور وأهالي المتميزين لدعم ومساعدة أبنائهم على التفوق، كما قدم الشكر لجميع العاملين في مجال التعليم لجهدهم المبذول مع الطلاب، منوها الى أن العملية التعليمية بالمحافظة أفضل بكثير من المحافظات الأخرى.

ومن جانبه، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، انتشار المدارس على مستوى المحافظة ووجود جميع أنواع المدارس من عامة وفنية وخاصة ومتميزة للغات الى جانب المدرسة المصرية اليابانية.

ووجه النائب سالم العكش عضو مجلس الشيوخ، التحية إلى المحافظ الذي يدعم العلم ويشجع الطلاب على التفوق.

تكريم أوائل الشهادات العامة

وفى نهاية الاحتفال قام المحافظ بتكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والدبلومات الفنية وأوائل مدارس التربية الخاصة، وعددهم نحو 100 طالب وطالبة، حيث منحهم مبالغ مالية وشهادات تقدير.

كما تم تكريم عدد من الشباب لفوزهم في مسابقات على مستوى الجمهورية، وقام طلاب مدارس التربية الخاصة ومدرسة الشهيد شريف محمد حسين بتقديم عدة فقرات فنية بهذه المناسبة.