متى تنخفض درجات الحرارة ويبدأ البرد القارس؟.. «الأرصاد» تجيب

ينتظر الكثير من عشاق الطقس البارد انخفاض درجات الحرارة بالشكل الملحوظ الذي يمكنهم من الشعور بقدوم فصل الشتاء، وخصوصا بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، والتي تستمر حتى يوم الإثنين المقبل، بالرغم من موجة الطقس السيئ التي شهدتها كل الأنحاء الأسبوع الماضي، بسقوط أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول على عدد من المناطق.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن موعد انخفاض درجات الحرارة، لتكون بشرى سارة لمحبي الشتاء، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، موعد انخفاض درجات الحرارة وانتهاء موجة الطقس الحار التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد، كالتالي:

موعد انخفاض درجات الحرارة وانتهاء موجة الطقس الحار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا على كل الأنحاء، ويكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه بدءا من يوم الثلاثاء 30 نوفمبر المقبل، سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 27 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 14.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 28 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 29 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21 .

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 16.