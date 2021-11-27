حالة الطقس اليوم 27-11-2021.. بارد ليلا ودرجة الحرارة في القاهرة 29

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، ومن المتوقع أن يسود البلاد طقسا مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، بينما سيكون حارا على جنوب الصعيد، ويكون الطقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع، وفق بيان الهيئة عن حالة الطقس اليوم، أن تكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر من الساعة 5 وحتى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 29 18

الإسكندرية 27 17

وادي النطرون 28 15

طنطا 28 17

شبين الكوم 29 18

دمنهور 28 17

بلطيم 28 16

مطروح 28 15

السلوم 26 15

سيوة 29 11

بورسعيد 25 16

دمياط 25 15

الزقازيق 29 16

المنصورة 28 15

الإسماعيلية 28 16

السويس 28 13

العريش 26 15

رفح 26 15

رأس سدر 28 15

نخل 25 09

نويبع 24 16

طابا 23 16

كاترين 24 08

الطور 26 12

شرم الشيخ 28 19

الغردقة 29 20

مرسى علم 27 19

الفيوم 29 15

بني سويف 29 14

المنيا 29 13

أسيوط 29 12

سوهاج 30 12

قنا 31 12

الأقصر 32 13

أسوان 32 14

إدفو 32 13

أبو سمبل 31 12

الوادي الجديد 31 11

شلاتين 27 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19