حالة الطقس حتى نهاية نوفمبر: شبورة كثيفة وارتفاع بدرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة بداية من غد الجمعة 26 نوفمبر، وحتى نهاية الشهر الجاري، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بقيمٍ تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، حيث يشهد طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضاف خبراء الهيئة، أن مناطق جنوب سيناء، من المتوقع أن تشهد طقس معتدل الحرارة كذلك، ويكون حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

طقس الجمعة

ويشهد طقس الجمعة، شبورة مائية كثيفة من 5 لـ 7 على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تشهد نشاط مثير للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وعن حالة الطقس بداية من السبت وحتى آخر الشهر الجاري، فمن المتوقع حدوث شبورة مائية من 5 لـ 7 على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تشوب خلال تلك الفترة شوائب عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ونوهت الهيئة عن أنه اعتبارًا من الثلاثاء 30 نوفمبر، أي نهاية الشهر الجاري، فستشهد مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، انخفاضًا في درجات الحرارة.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، نسردها لكم فيما يلي:

الجمعة 26 نوفمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 26 17.

السواحل الشمالية: 25 17.

جنوب سيناء:28 19.

شمال الصعيد: 27 13.

جنوب الصعيد: 31 15.

السبت 27 نوفمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 29 18.

السواحل الشمالية: 27 17.

جنوب سيناء:29 19.

شمال الصعيد: 29 15.

جنوب الصعيد: 32 16.

الأحد 28 نوفمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 30 18.

السواحل الشمالية: 30 19.

جنوب سيناء:31 20.

شمال الصعيد: 32 15.

جنوب الصعيد: 34 16.

الاثنين 29 نوفمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 27 17.

السواحل الشمالية: 24 16.

جنوب سيناء:31 19.

شمال الصعيد: 30 14.

جنوب الصعيد: 34 15.

الثلاثاء 30 نوفمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 27 17.

السواحل الشمالية: 24 16.

جنوب سيناء:31 19.

شمال الصعيد: 30 14.

جنوب الصعيد: 34 15.