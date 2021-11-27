تعيين 1000 شاب بينهم 6 من ذوي الهمم بجنوب سيناء

أكد أشرف علم الدين، وكيل وزارة القوى العاملة بجنوب سيناء، تعيين 1000 شاب، منهم 6 من ذوي الهمم، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، وذلك في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأضاف، أن المديرية صرفت منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً في شهر أكتوبر الماضي، منها 12 ألف جنيه لـ6 عمال، تشمل منح مولود جديد، ومنحتي زواج لعامل بمبلغ 4000 جنيه، و3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6000 جنيه، وصرف مبلغ 10 آلاف جنيه لعاملين لعمل عمليات جراحية كبرى، فضلاً عن تسجيل 21 عاملاً جديداً على المنظومة.

تجديد وإصدار 16 رخصة عمل للأجانب

وأكد «علم الدين»، إصدار وتجديد 16 ترخيص عمل للأجانب من جنسيات مختلفة، حيث يعملون في بعض مدن محافظة جنوب سيناء.

وأوضح مدير المديرية، التفتيش على 250 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وتلقى الخط الساخن نحو 55 شكوى عمالية، إضافة إلى تسوية 6 شكاوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 21 شكوى، و20 شكوى ما زالت تحت البحث.

التفتيش على 28 منشأة

وقال أشرف علم الدين، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 60 منشأة، وأعادت التفتيش على 67 منشأة أخرى، ما أسفر عن تحرير 35 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، كما عُقدت ندوة للتوعية وإجراء 60 قياسا.

وأشار إلى متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ1000 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.