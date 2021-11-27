خالد عليش يكشف احتجازه وزوجته في جنوب أفريقيا بسبب «أوميكرون»

كشف المذيع خالد عليش، تفاصيل احتجازه في دولة جنوب أفريقيا، أثناء تواجده لقضاء شهر العسل هو وزوجته الإعلامية ميرهان عمرو، وذلك بسبب غلق خطوط الطيران من وإلى جنوب أفريقيا، بسبب ظهور متحور كورونا الجديد «أوميكرون».

بحاول أرجع مصر

وقال «عليش»، في تصريح خاص لـ «الوطن»: «أحب أطمن الناس عني، أنا بخير، وحاليا متواجد في جنوب أفريقيا بستمتع وبخرج بشكل طبيعي، والناس هنا مفيش أي قلق منهم، وكان من المقرر تمتد الرحلة من جنوب أفريقيا إلى دبي، ولكن بسبب غلق الخطوط الجوية بحاول العودة إلى مصر ترانزيت بعد تعليقها هي الأخرى الرحلات القادمة من جنوب أفريقيا».

أنا محشور في جنوب أفريقيا لحد ما ألاقي حل

وأضاف «عليش»: «أنا حاليا محشور لحد ما ألاقي حل وأحب أطمئن الناس أنا لحد الآن صحتي تمام ولا شيء يدعو للقلق وبقضي شهر العسل بكل أريحية والناس في جنوب إفريقيا بتخرج ومفيش أماكن قفلت لحد الآن، والمواطنين في جنوب أفريقيا في انتظار كلمة من رئيسهم يوم الأربعاء المقبل».

يذكر أن المذيع والفنان خالد عليش، احتفل، يوم الجمعة 19 نوفمبر، بزفافه على المذيعة ميرهان عمرو، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء، والتقط العروسان عدة صور أمام قصر البارون.

ويقدم خالد عليش، برنامجا إذاعيا بعنوان «السكة أحلى» عبر محطة ميجا إف إم 92.7، من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 4 إلى 7 مساء.

مشاركات لـ خالد عليش في الدراما

كما شارك خالد عليش بالتمثيل في مسلسل «أحسن أب» بموسم مسلسلات رمضان 2021 مع علي ربيع، هاجر أحمد، إخراج معتز التوني، سيناريو وحوار محمد محمدي وأحمد محي.

وشارك أيضًا في مسلسل الطاووس، مع جمال سليمان، سهر الصايغ، سميحة أيوب، فرح الزاهد، عابد عناني، أحمد فؤاد سليم، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار كريم الدليل، إخراج رؤوف عبدالعزيز.