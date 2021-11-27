رصد 61 إصابة بكورونا لمسافرين قادمين من جنوب أفريقيا في مطار أمستردام

أعلن عدد من المسؤولين الهولنديين، تسجيل 61 حالة إصابة بكورونا في مطار أمستردام بين مسافرين قادمين من جنوب إفريقيا.

وكانت السلطات الصحية في هولندا، قالت أمس الجمعة، إنَّها تشتبه في إصابة عشرات المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت السلطات، أنَّ اشتباهها جاء بناء على نتائج اختبارات أولية تظهر احتمالية أن يكون هناك عشرات المصابين بـ«كوفيد -19» من بين نحو 600 راكب وصلوا إلى مطار سخيبول بأمستردام يوم الجمعة في رحلتين من جنوب إفريقيا.

وتمّ عزل هؤلاء الركاب عن المسافرين الآخرين في المطار بعد وصولهم بسبب مخاوف من سلالة فيروس كورونا «أوميكرون» المكتشفة حديثًا.