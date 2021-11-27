محافظ أسيوط يتفقد أحواض الأسماك ومصنع اللحوم بكلية الطب البيطري

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المستشفى التعليمي للطب البيطري بجامعة أسيوط، وكان فى استقباله الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش عميدة الكلية، والدكتور أحمد فتحي مدير المستشفى، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، ولفيف من قيادات العمل الأكاديمي والإداري بالجامعة والكلية.

المحافظ: لدينا أكبر مستشفى بيطري تعليمي في مصر

وأشاد اللواء عصام سعد، بالمستشفى وإمكانياتها العلمية والبشرية المتميزة والتي تُعد أكبر مستشفى تعليمي للطب البيطري على مستوى الجمهورية وتمتد خدماتها البيطرية لكافة المحافظات المجاورة من المترددين عليها، مشيداً كذلك بحرص الكلية على إطلاق قوافل بيطرية بصفة دورية والتي تتوجه لمختلف قرى ونجوع المحافظة لمد يد العون للمزارعين والفلاحين وتلبية احتياجاتهم اللازمة مجاناً في مجال الخدمة التشخيصية والعلاجية للماشية والطيور وتوفير التطعيمات اللازمة لحمايتهم من مختلف الأمراض وهو ما يأتي ضمن محاور مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية القرى المصرية وتطوير المجالات الخدمية بها.

مصنع لحوم وأحواض أسماك بالمستشفى

وأوضح الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أن المستشفى هى الأضخم على مستوى الجمهورية فى مساحتها والتي تبلغ 9 أفدنة، وتضم 22 مبنى لكافة الأقسام العلمية والإكلينيكية من تخصصات الطب البيطرى، إلى جانب ما تضمه المستشفى من أقسام ووحدات للخدمات البيطرية المتنوعة والتى تشمل أول وحدة للأحياء المائية على مستوى الجمهورية، وكذلك وحدة الأشعة التشخيصية التى تضم أحدث الأجهزة المتخصصة، وكذلك أحواض المزارع السمكية إلى جانب مصنع اللحوم الجاري تجهيزه لإنتاج عدد من أنواع منتجات اللحوم المصنعة.

المحافظ يلتقى طلاب الطب البيطري

وذكرت الدكتورة مديحة درويش، أن زيارة المحافظ ورئيس الجامعة تضمنت لقائهم طلاب الفرقة الثانية خلال اختبارات نصف الفصل الدراسي الأول في مادة «الهستولوجيا» وأشاد بانتظام الطلاب وحرصهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المدرج.

وفى سياق متصل تفقد المحافظ أحواض السمك بالمستشفى والتي تستغل مساحة 280 متر مربع، حيث قدمت عميدة الكلية شرح لعمل الأحواض ودورة الزراعة التي تتراوح ما بين 5 إلى 6 شهور وينتج نحو 600 كجم من السمك البلطي فى الدورة الواحدة والذي يتم طرحه فى منافذ بيع الجامعة بسعر أقل من السوق الخارجي.