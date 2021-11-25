محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لمشروع «قرية متعلمة»

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الحفل الختامي لأنشطة مشروع «قرية متعلمة»، والتي تنفذها هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بعدد من قرى مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديريتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، وهيئة تعليم الكبار، وجمعية سيدات الأعمال بأسيوط، وجمعية الصعيد للتربية والتنمية إدارة تنسيق التعاون ووحدة حماية الطفل بالمحافظة.

محو أمية السيدات

وتفقد المحافظ معرض مخرجات المشروع المقام بديوان عام المحافظة، واستمع لأهم أنشطة وانجازات المشروع، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يهدف إلى دعم العملية التعليمية للأطفال ممن هم في المرحلة العمرية للتعليم الابتدائي في القرى المستهدفة، من خلال توفير تعليم مجتمعي ذو جودة عالية ومحو أمية السيدات، خاصة أمهات تلاميذ مدارس المجتمع، وذلك بإكسابهن مهارات القراءة والكتابة اللازمة لضمان استمرارية عملية التعلم والتطوير الذاتي لهن ولأبنائهن.

تقديم خدمات تعليمية لـ19 ألف تلميذ

وشاهد المحافظ فيلما وثائقيا عن المشروع الذي قدم خدمات مختلفة لـ 19 ألف تلميذ وتلميذة بـ 622 مدرسة تعليم مجتمعي، و932 فصلا لتعليم الكبار (بواقع حقيبة لكل منهم) على مستوى المحافظة.

كما شاهد المحافظ استعراض «قريتنا متعلمة» لتلاميذ إحدى مدارس التعليم المجتمعي، واستمع لنماذج إيجابية مشرقة من فصول محو الأمية وتعليم الكبار، فضلاً عن فيلم وثائقي لدور مشروع «قرية متعلمة» أثناء جائحة كورونا.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الدارسة أسماء إبراهيم، من فصول محو الأمية، والتلميذة فاطمة محمود من مدارس التعليم المجتمعي، باعتبارهما من قصص النجاح في تحدي الإعاقة، وتم تسليمهما كرسي متحرك مجهز وشهادة تقدير وتابلت، فضلاً عن تبادل الدروع التذكارية بين المحافظة والهيئة وتكريم الجهات الحكومية الشريكة ومسؤولي الجمعيات الشريكة والقاعدية.