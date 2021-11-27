اتحاد الصناعات: عمل السيارات بالغاز الطبيعي يؤكد تحول مصر للاقتصاد الأخضر

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن الإرادة القوية للحكومة والقيادة السياسية في توسيع استخدامات الغاز الطبيعي في مصر وعلى رأسها مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تؤكد تحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين المناخ.

وأوضح «سعد الدين» أن مصر تتبنى برامج ومبادرات للتحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات، بالتوازي مع مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والمشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لاستخدام الهيدروجين.

وأكد «سعد الدين» أن البروتوكول الثلاثي الذي وقعته الهيئة العربية للتصنيع مع مجموعة سعد الدين للغازات البترولية وشركة «ويست بورت» الإيطالية قبل أيام، سيساعد على توطين صناعة تكنولوجيا تحويل وتشغيل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي داخل مصر، من خلال تصنيع كافة مجموعات عمل تشغيل وتحويل المركبات واستفادة الصناعة الوطنية من الخبرات العالمية في ذلك، مشيرا إلى أن هذا التعاون يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والمشروعات القومية والتوسع مستقبلا للأسواق الأفريقية والعربية.

إلزام الشركاء الأجانب بزيادة نسب المكون المحلي في الصناعة

وكان الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع قد ألزم الشركاء المحليين والأجانب بزيادة نسب المكون المحلي لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في هذه الصناعة، والعمل على خفض الواردات لتوفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة، وتوطين هذه الصناعة بما يسهم في تعزيز خطة الدولة لتشغيل وتحويل المركبات وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

من ناحية أخرى يرى رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز المصرية والاستغلال الأمثل للموارد مكّن الدولة المصرية من تحقيق خطط التنمية المستدامة التي تساعد في نمو الاقتصاد الأخضر وتحقيق معدلات نمو اقتصادي ستحقق طفرة تنموية خلال الأعوام المقبلة.