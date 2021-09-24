 تحويل السيارات للغاز.. الطريق إلى «النقل النظيف»

بخطوات واثقة ومتقدمة، تسابق وزارة البترول الزمن فى مجال «تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط»؛ بهدف زيادة استخدامه كوقود للسيارات بدلاً من البنزين والسولار، اللذين يكلفان الدولة الكثير من الأموال لاستيرادهما من الخارج.

ومن المتوقع أن تشهد الدولة المصرية، خلال الفترة القادمة، زيادة كبيرة وطفرة فى أعداد السيارات المحوَّلة، خاصة أن التكلفة أقل بنسبة 50% للمواطنين، مقارنة بأسعار البنزين التى تم ربطها بالسوق العالمية وأسعار النفط العالمية.

وتعمل الحكومة، ممثلة فى وزارة البترول، على برنامج طموح لتنفيذ الإنشاءات والتركيبات وإمداد الغاز والكهرباء لنحو 150 محطة، وتعد محافظات إقليم القاهرة الكبرى القوة الضاربة للشركة لما تضمه من أعداد سيارات بجميع أنواعها، وتوفير بنية تحتية جيدة وبشكل سريع لمواكبة خطط ومبادرات الدولة التى تقوم بها فى الوقت الحالى.

«الوطن» تستعرض فى هذا الملف خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والوقود المزدوج؛ للاستفادة من الموارد التى توافرت لمصر من الغاز الطبيعى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى قبل سنوات، إضافة إلى دور الغاز كطاقة نظيفة فى تقليل الانبعاثات، وخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية التى تكلف الدولة مليارات الجنيهات كل عام.