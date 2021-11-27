إنشاء صندوق لاستثمار فوائض أموال التأمينات لأول مرة (فيديو)

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن قانون المعاشات الجديد قرر إنشاء صندوق لاستثمار فوائض أموال التأمينات لأول مرة، حيث جرى تحديد إدارة الصندوق، ويتم اختيار أعضائه بقرار رئيس الوزراء، ويعين لهذا الصندوق مدير تنفيذي يتولى عملية استثمارات فوائض الأموال.

انتهينا من تشكيل مجلس الأمناء وننتظر إصدار القرار والإعلان عن أعضاء المجلس

وأضاف عوض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «كل جنيه هنجيبه زيادة في استثماراتنا سينعكس على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وانتهينا من تشكيل مجلس الأمناء وننتظر إصدار القرار والإعلان عن أعضاء المجلس».

الصندوق سيتطرق إلى كل أوجه الاستثمار

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الصندوق سيتطرق إلى كل أوجه الاستثمار، وسيستمثر في بعض المجالات لأول مرة الاستثمار العقاري.

سننتهي من إنشاء المنظومة الآلية الجديدة للتأمينات في 1 يوليو 2023

وأشار إلى أن الهيئة عكفت على وضع رؤية إستراتيجية لتطوير عملها بشكل كامل: «نحن في إطار إنشاء منظومة جديدة للحاسب الآلي، وسننتهي من إنشاء المنظومة الآلية الجديدة للتأمينات في 1 يوليو 2023، حيث نضيف جديدا للخدمات الدتي نقدمها للمواطنين كل يوم بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فمثلا أنهينا تقديم استمارات التأمينات وقمنا بإتاحتها على موقع الهيئة، حتى يقوم أصحاب الشركات برفع بيانات العاملين لديه على الموقع الإلكتروني للهيئة، وأتحنا هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية نواة للربط بين قواعد بيانات الدولة وقاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية».