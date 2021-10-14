التأمين الاجتماعي: تعاقدنا مع تحالف عالمي لإنشاء منظومة جديدة

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتحول الرقمي، وهو ما بدأته الهيئة، حيث تعاقدت مع تحالف من شركات عالمية لإنشاء منظومة تأمينات جديدة وآلية جديدة.

مشكلات في التعامل مع منظومة التأمين

وأضاف عوض خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «نعلم جيدا أن هناك مشكلات متعلقة في التعامل مع منظومة التأمينات، لأن المكاتب لم تكن لائقة، لكن بالتحول الرقمي يمكن للمواطن أن يرسل الاستفسار إلى الهيئة ويتلقى الجواب وهو جالس في منزله».

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن التحول الرقمي سيسهل التعامل مع منظومة التأمينات الجديدة، حيث لن يكون المواطن مضطرا إلى الذهاب لأماكن تقديم الخدمة، وسيحصل عليها وهو موجود في منزله.

الحصول على رقم التأمين خلال دقيقة

وأوضح جمال عوض: «بالتحول الرقمي يمكن الحصول على رقم التأمين في دقيقة، وفي حالة وجود مطلقة فإنها يمكنها الحصول على معاش والدها المتوفى دون أن تذهب إلى أي مكتب، حيث ترسل رقمها إلى الهيئة التي تتواصل مع مصلحة الأحوال المدنية من أجل الوقوف على حالتها الاجتماعية، وستكون السيدة مطالبة بتحديد المكان الذي تريد أن تصرف منه المعاش».