خبير عن أول منصة تفاعلية للخدمات الصحية: «هتخفف عبء عن المريض»

علق أبو العلا عطية، خبير تكنولوجي، على إطلاق أول منصة تفاعلية رقمية باسم «Care Connect» التى تهدف للتواصل إلكترونيًا بين مقدمي الخدمة من العاملين بهيئة الرعاية الصحية، أن النظام الإلكتروني آلية ذكية لضمان وصول منتفعي التأمين إلى خدمات وأقسام الرعايات المركزة والطوارئ بالمستشفيات، في نفس الوقت.

وأوضح عطية، أن المنصة تسهم في تخفيف عبء المرض على كاهل المرضى وذويهم، حيث تهتم المنصة إدارة وتأهيل المنشآت الصحية للحصول على التسجيل و الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا.

خدمة التطبيب عن بعد في مصر لأول مرة

وأكد عطية، أنها نقطة انطلاقة جيدة للهيئة، باعتبارها أول مؤسسة توفر خدمة «TELE-MEDICINE» التطبيب، للتواصل بين العاملين وخاصة من أعضاء المهن الطبية، مؤكدًا استراتيجية الهيئة في أن تصبح هيئة ذكية رقمية لا ورقية بما يسهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، من خلال الاستفادة بالوسائل التكنولوجية الحديثة ونظم الرقمنة في تحقيق رؤيتها ورؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة.

وأضاف عيطة، أن المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمعامل «LIS»، ومنظومة طبيب الأسرة «AIS»، ومنظومة الأرشفة الإلكترونية للأشعة، وآليات التحول الرقمي لخدمات الطوارئ، هي مظلة طبية للمساعدة في التعامل الفوري مع الأحداث وسرعة احتوائها والسيطرة عليها أو التنبؤ بها ومنع وقوعها.

وأعرب الخبير التكنولوجي، عن فخره بإنجازات الهيئة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بأعلى مستويات الجودة العالمية.

إعلان إطلاق المنصة

وجاء ذلك بعد إعلان الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم السبت، إطلاق أول منصة تفاعلية رقمية باسم «Care Connect» التى تهدف للتواصل إلكترونيًا بين مقدمي الخدمة من العاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة في المحافظات.

تحت شعار «فلنبني معًا مستقبل صحة مصر»، ضمن فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، و محافظي محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، ورؤساء عدد من الهيئات في القطاع الصحي، وممثلي المنظمات الدولية، وعدد من الشخصيات الدولية الصحية الهامة.

أهمية المنصة الرقمية «Care Connect»

وأكد السبكي، أن الحكومة تعاونت مع أكبر شركة في الرقمنة العالمية «ElBalto» لتنفيذ المنصة الإلكترونية، مؤكدًا أنها تتميز بإتاحة التواصل على مختلف المستويات العليا والقيادية من الدرجات الوظيفية للعاملين، ومن مختلف التخصصات سواء الطبية أو الإدارية، وغيرها من التخصصات التي تهتم بتوفير أفضل خدمات رعاية صحية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية.

أول منصة تفاعلية في مجال الخدمة الصحية

وأضاف «السبكي»، أن منصة «Care Connect» تستهدف تبادل الخبرات والأفكار والتواصل بين الأفراد العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية وإتاحة خدمات كثيرة للعاملين، من خلال مساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة فإنها تتيح مجال للتنسيق والنقاش بين العاملين في تطوير الخدمات بما يضمن استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين.