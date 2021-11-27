نادي دبي ينظم حفل توزيع جوائز الصحافة العربية غدا

ينظم نادي دبي للصحافة، حفل توزيع جوائز الصحافة العربية، غداً الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021 الجاري، في ساحة الوصل بإكسبو 2020 دبي، وسيشهد الحفل «ملحمة غنائية مصوّرة لقصيدة بعنوان تأملات من أشعار محمد بن راشد تؤديها الفنانة لطيفة التونسية، إلى جانب تقديم الجوائز ـ13 فائزاً.

الوطن تنافس على جائزة الصحافة العربية

ومن بين 36 مرشحا لنيل الجائزة تنافس جريدة «الوطن» على نيل جائزة الصحافة العربية، فئة الصحافة الذكية، في دورتها العشرين، وهي الصحيفة المصرية الوحيدة التي تنافس على الجائزة مع كل من صحيفة سبق السعودية، وصحيفة إندبندت العربية، وعلى المستوى الفردي، تنافس الزميلة شيماء عادل، على جائزة الصحافة العربية فئة «الصحافة الإنسانية»، إلى جانب منافسة الزميل أحمد ماهر أبو النصر، على جائزة في فئة الصحافة العربية للشباب.

جائزة الصحافة العربية

وقال جاسم الشمسي، نائب مدير جائزة الصحافة العربية، إنَّ جائزة الصحافة العربية حافظت على مكانتها كمنصة دائمة للعمل الإعلامي المتميز، رغم ما واجهته عملية تقييم وتحكيم الجائزة في هذه الدورة من تحديات فرضتها تداعيات جائحة «كوفيد- 19».

وبحسب بيان سابق عن نادي دبي للصحافة، ضمت القائمة التي أعلنتها الأمانة العامة لـ«جائزة الصحافة العربية»، المرشحين الثلاثة الأوائل عن كل فئة من فئات الجائزة، كما أشار البيان إلى أنَّه من المقرر أن يحضر حفل توزيع الجوائز عددا من قيادات ومسئولي العمل الإعلامي في المنطقة بما في ذلك المؤسسات الصحافية العربية والعالمية والإعلاميين العرب العاملين في مناطق مختلفة من العالم.