خبير مثمن يكشف تفاصيل مزادات سيارات الحوادث: «كل عربية حسب حالتها»

سوق السيارات في مصر لديه كل جديد، وراغبو اقتناء السيارات يعشقون متابعة المزادات التي تقام لبيع السيارات المتواجدة بالجمارك أو سيارات الحوادث أو الشركات الخاصة والجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى مزادات البنوك.

سيارات الحوادث

وشرح أحمد سيد، الخبير المثمن في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السيارات التي تباع داخل المزادات بثمن أقل مقارنة بالسيارات المماثلة التى تباع في سوق المستعمل وسوق السيارات كسر الزيرو ومن الممكن أن يصل فرق السعر بين السيارات من 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه كل سيارة على حسب حالتها.

وأكد سيد في تصريحاته لـ«الوطن»، أن سوق السيارات في الفترة الأخيرة ظهرت فعاليات لمزادات كثيرة لبيع سيارات الجمارك المصرية، بجانب مزادات سيارات الحوادث والشركات، ومن بين هذه الفعاليات مزاد شركة وثائق للتأمين وشركة بيت التأمين السعودي وشركة مصر للتأمين.

وقال إن شركات التأمين تعلن عن المزادات الخاصة بها في بدية كل شهر لسيارات الحوادث في مصر، وتم الإعلان عن مزادين خلال شهر ديسمبر المقبل، الأول يوم 6 ديسمبرالمقبل، ومزاد آخر يوم 18 ديسمبر 2021 وستكون المعاينة لهذه السيارات بمخزن الشركات ويتم الإعلان عنها.

ويشمل المزاد سيارات ملاكي ونقل حوادث مختلفة سارية الترخيص وجميع السيارات حديثة وكسر زيرو.

وأكد أحمد سيد، الخبير المثمن، أن عملية البيع للسيارات في مزاد السيارات بواقع سيارة بسيارة وبدون سجل تجاري.

وستكون قيمة تأمين دخول المزاد بواقع 20 ألف جنيه سيتم دفعها يوم جلسة المزاد، وسعر كراسة الشروط للمزاد تبلغ قيمتها 100 جنيه.

مزاد الجمارك

يذكر أن مصلحة الجمارك المصرية عقدت يوم الثلاثاء الماضي مزادا علنيا بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 32 لوط لسيارات ومواتير واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

وبحسب بيان رسمي لمصلحة الجمارك المصرية سيتم عقد جلسة مزاد لبيع سيارات ومواتير من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة وتشمل سيارات BMW وتويوتا وأودى وباجيرو وكرايسلر وفولكس ومرسيدس وشيفرولية وجي إم سي وبيجو ولادا وبورش سوبارو ومتسوبيشى ونيسان بيكب.