كيف تحصل على سيارة من مزاد علني؟.. منها كيا ومرسيدس وهمر

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن عقد مزاد علني لبيع سيارات وموتوسيكلات نيابات وجه قبلي، إذ تقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا يوم 29 نوفمبر الجاري.

كيف تحصل على سيارة من مزاد علني؟

وعلى المواطن الراغب في الحصول على سيارة من خلال المزايدة العلنية، يتوجّب شراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي وسعرها 400 جنيه، وفقًا للهيئة.

ويستلزم أن يكون لدى المتزايد بطاقة ضريبية، في حالة البضائع أو شراء أكثر من سيارة، أما في حالة شراء سيارة واحدة فقط يتم الاكتفاء بصورة من البطاقة الشخصية، وتتمثل الخطوة التالية، في المعاينة، وتتم في العنوان المدوّن في كراسة الشروط.

بعد ذلك يدفع المتقدم 10 آلاف جنيه نظير تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد أولًا، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتُطلب البطاقة الضريبية، ويدفع الخاضعون لها 30% من السعر الإجمالي فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات ومبلغ الترسية هو المبلغ المدفوع.

أنواع وماركات السيارات المعروضة للمزاد العلني

شمات أنواع السيارات «ملاكي وبيك أب ونقل وميكروباص وموتوسيكلات وتروسيكلات وتوك توك».

ماركات السيارات: كيا - مرسيدس - هيونداي - ايسوزو - بولمان - انتوس - cmg - حلاوه - لادا - دايو - نصر - تويوتا - اسبرانزا - بولونيز - بيجو - فيات - كوزاكي - جاوا - شيفورليه - ميتسوبيشي - مازدا - mz - بجاج - سوزوكي - رينو - همر.

وأشارت الهيئة إلى أنّه على المتقدم لمزاد السيارات أن يضع سعرًا معينًا للشيء المتزايد عليه حسب قدرتك المادية حتى لا تتعداه في المزاد، وفي حال لم تقم بالشراء تسلم الإيصال وتسترجع مبلغ التأمين، أما في حال رسو المزاد عليك وتمّ الشراء، تستكمل التأمين وتدفع 30% من الثمن والباقي بعد أسبوعين.

وبعد اعتماد الجلسة من السلطة المختصة يتمّ تسليم الأصناف أو السيارات بالنسبة للسيارات التي ترخص، ويستغرق الترخيص مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أشهر، علمًا بأنّه لا يُرد ثمن كراسة الشروط بينما يتمّ ردّ مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.