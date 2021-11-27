غادة عادل: انتظروني مع يسرا في مسلسل «أحلام سعيدة» رمضان 2022

أعربت الفنانة غادة عادل، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «أحلام سعيدة» مع الفنانة يسرا، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2022.

غادة عادل: سعيدة بالوقوف أمام يسرا

وقالت الفنانة غادة عادل، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها سعيدة بالعمل مع يسرا، ومتحمسة جدا للمسلسل، وتحمست أكثر عندما قرأت السيناريو الخاص به، لأن الفكرة جديدة ومختلقة، وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور والنقاد.

غادة عادل تستعد للوقوف على خشبة المسرح لأول مرة

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة غادة عادل، للمشاركة في موسم الرياض، من خلال خوضها تجربة الوقوف على المسرح لأول مرة منذ انطلاق مسيرتها الفنية.

وسيشهد العرض التجربة الأولى للمخرج عمرو عرفة، وهو الذي يقوم بقيادة الإخراج المسرحي لهذا العرض، وذلك في أولى تجاربه للإخراج المسرحي، بعد مشوار حافل في الإخراج التليفزيون والسينمائي.

كما سيشهد العرض التجربة الأولى للفنانة ريم مصطفى على خشبة المسرح، بعد عدم اكتمال تجربتين سابقتين لها.

العرض المسرحي «نص الليل»، من تأليف أيمن بهجت قمر، وبطولة غادة عادل، حسن الرداد، محمد عبدالرحمن، ريم مصطفى، من إخراج عمرو عرفة ، والمقرر عرضها الشهر المقبل.

تفاصيل فيلم المحكمة لغادة عادل

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل، فيلم «المحكمة»، الذي يُعرض الآن في السينمات المصرية، وشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، أحمد خالد صالح، جميلة عوض، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، مايان السيد، أحمد داش، سلوى عثمان من إنتاج السبكي، ومن تأليف أحمد عبد الله ، ومن إخراج محمد أمين.

وتدور أحداث فيلم «المحكمة»، حول العديد من القضايا، التي تحدث داخل أسوار المحكمة من خلال 8 قضايا، يتطرق إليها العمل، وتتنوع بين الجنائية، والاجتماعية، مثل الميراث، والنسب، وغيرها من القضايا التي أثارت الرأي العام مؤخرًا.