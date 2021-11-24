غادة عادل بصحبة ابنها في العرض الخاص لفيلم المحكمة

حضرت الفنانة غادة عادل، برفقة ابنها الكبير، في العرض الخاص لفيلم المحكمة، المقام حاليًا في إحدى السينمات بمنطقة المعادي.

وكان في استقبال الفنانة غادة عادل، المنتج أحمد السبكي وعدد من صناع الفيلم، منهم كريم السبكي والمخرج محمد أمين والفنانة سلوى عثمان.

أحداث فيلم المحكمة

تدور أحداث الفيلم، حول العديد من القضايا التي تحدث داخل أسوار المحكمة من خلال 8 قضايا، يتطرق إليهم العمل، تتنوع بين القضايا الجنائية، والاجتماعية من ميراث، ونسب، وغيرها من القضايا التي أثارت الرأي العام مؤخرا.

أبطال فيلم المحكمة.. أبرزهم غادة عادل وفتحي عبد الوهاب

فيلم المحكمة من بطولة غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، أحمد خالد صالح، جميلة عوض، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، مايان السيد، أحمد داش، سلوى عثمان، إنتاج السبكي، تأليف أحمد عبدالله، ومن وإخراج محمد أمين.

تفاصيل شخصية فتحي عبد الوهاب في فيلم المحكمة

وتتناول قضية فتحي عبدالوهاب، قصة التحرش الجنسي، أما يسرا اللوزي فتناقش قضية النسب حيث يقاضيها زوجها بسبب شكه في نسب ابنته، كما تجسد عارفة عبدالرسول دور المرأة الصعيدة التي تطلب من ابنها أن يأخذ بالثأر من صديقه وبالفعل يقوم ابنها والذي يجسد دوره أحمد خالد صالح بتنفيذ رغبتها وقتل صديقه.

مخرج فيلم المحكمة يكشف حقيقة رصد العمل لقصص حقيقية

وكان محمد أمين مخرج فيلم المحكمة، قد نفى الشائعات التي ترددت الفترة الماضية عن اعتماد الفيلم على قصص حقيقية مثل قصة مقتل الشاب محمود البنا الشهير بـ «شهيد الشهامة»، قائلًا في تصريحات سابقة لـ الوطن: «الفيلم لا يعتمد على قصة حقيقية، ولكنها كلها قصص تأليف أحمد عبدالله، وهي مقتبسة كلها من قضايا الرأي العام».