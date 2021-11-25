غادة عادل تقف على خشبة المسرح لأول منذ انطلاق مسيرتها الفنية

تخوض الفنانة غادة عادل، تجربة التمثيل على خشبة المسرح للمرة الأولى في تاريخها الفني، الذى يمتد لأكثر من 20 عاما، إذا تقوم ببطولة العرض المسرحي «نص الليل»، الذي يجري تحضيره حاليا، لعرضه في موسم الرياض.

مسرحية نص الليل في موسم الرياض

وأعربت الفنانة غادة عادل في تصريحات لـ«الوطن»، عن سعادتها البالغة عن مشاركتها في موسم الرياض، لأنه حدث تاريخي كبير، يتمتع في تنوع أفكاره الفنية، ويشهد متابعة كبيرة من الجمهور السعودي والعربي، ويجذب الكثير من المتابعين حول العالم.

غادة عادل: أخشى الوقوف أمام الجمهور

وأكدت غادة عادل، أنها متحمسة جدا للعرض، ومتشوقة جدا له، معربة عن أملها في أن ينال العرض المتابعين والجمهور والنقاد في كل مكان، لكني أشعر بالخوف التوتر الشديد، لأن المسرح لا يقبل الخطأ قائلة: «خايفة أوي اني هقف أدام الجمهور وأمثل دون فلتر أو مونتاج وجه لوجه».

نص الليل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة

وسيشهد العرض التجربة الأولي للمخرج عمرو عرفة هو الذي يقوم بقيادة الإخراج المسرحي لهذا العرض، وذلك في أولى تجاربه للإخراج المسرحي، بعد مشوار حافل مع الإخراج التلفزيوني والسينمائي.

وتشارك الفنانة ريم مصطفى في العرض المسرحي، التي تخوض التجربة الأولى لها على خشبة المسرح أيضا، بعد عدم اكتمال التجربتين السابقتين لها.

والعرض المسرحية «نص الليل»، من تأليف أيمن بهجت قمر، وبطولة غادة عادل، حسن الرداد، محمد عبد الرحمن، ريم مصطفى، ومن المقرر عرضه في ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض.

غادة عادل.. إحدى بطلات فيلم المحكمة لـ محمد أمين

وفي سياق آخر، حضرت الفنانة غادة عادل، العرض الخاص لفيلم« المحكمة» برفقة أبنها الكبير، أمس بإحدى السينمات بمنطقة المعادي.

تدور أحداث فيلم المحكمة، حول العديد من القضايا التي تحدث داخل أسوار المحكمة من خلال 8 قضايا، يتطرق إليها العمل، وتتنوع بين الجنائية، والاجتماعية، مثل الميراث، والنسب، وغيرها من القضايا التي أثارت الرأي العام مؤخرا.

فيلم المحكمة من بطولة غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، أحمد خالد صالح، جميلة عوض، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، مايان السيد، أحمد داش، سلوى عثمان، إنتاج السبكي، وتأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.